https://ria.ru/20251009/ssha-2047356327.html
США и Бразилия создадут механизм продвижения экономических интересов
США и Бразилия создадут механизм продвижения экономических интересов - РИА Новости, 09.10.2025
США и Бразилия создадут механизм продвижения экономических интересов
Госсекретарь США Марко Рубио провёл телефонный разговор с министром иностранных дел Бразилии Мауру Виейрой, в ходе которого стороны договорились в ближайшее... РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T18:15:00+03:00
2025-10-09T18:15:00+03:00
2025-10-09T18:15:00+03:00
в мире
сша
бразилия
марко рубио
мауру виейра
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038519941_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cb2fa016e036ca1918d715c933328197.jpg
https://ria.ru/20251006/ssha-2046714287.html
сша
бразилия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038519941_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1d80c1e08aa315f9f9af469dc42920cb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, бразилия, марко рубио, мауру виейра, дональд трамп
В мире, США, Бразилия, Марко Рубио, Мауру Виейра, Дональд Трамп
США и Бразилия создадут механизм продвижения экономических интересов
Госдеп заявил, что США и Бразилия создадут механизм для продвижения приоритетов