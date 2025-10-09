США и Бразилия создадут механизм продвижения экономических интересов

ВАШИНГТОН, 9 окт – РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио провёл телефонный разговор с министром иностранных дел Бразилии Мауру Виейрой, в ходе которого стороны договорились в ближайшее время встретиться и создать двусторонний механизм для продвижения взаимных экономических интересов, говорится в обнародованном в четверг заявлении пресс-службы госдепартамента.