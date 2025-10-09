Рейтинг@Mail.ru
США и Бразилия создадут механизм продвижения экономических интересов - РИА Новости, 09.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:15 09.10.2025
https://ria.ru/20251009/ssha-2047356327.html
США и Бразилия создадут механизм продвижения экономических интересов
США и Бразилия создадут механизм продвижения экономических интересов - РИА Новости, 09.10.2025
США и Бразилия создадут механизм продвижения экономических интересов
Госсекретарь США Марко Рубио провёл телефонный разговор с министром иностранных дел Бразилии Мауру Виейрой, в ходе которого стороны договорились в ближайшее... РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T18:15:00+03:00
2025-10-09T18:15:00+03:00
в мире
сша
бразилия
марко рубио
мауру виейра
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038519941_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cb2fa016e036ca1918d715c933328197.jpg
https://ria.ru/20251006/ssha-2046714287.html
сша
бразилия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038519941_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1d80c1e08aa315f9f9af469dc42920cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, бразилия, марко рубио, мауру виейра, дональд трамп
В мире, США, Бразилия, Марко Рубио, Мауру Виейра, Дональд Трамп
США и Бразилия создадут механизм продвижения экономических интересов

Госдеп заявил, что США и Бразилия создадут механизм для продвижения приоритетов

© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 9 окт – РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио провёл телефонный разговор с министром иностранных дел Бразилии Мауру Виейрой, в ходе которого стороны договорились в ближайшее время встретиться и создать двусторонний механизм для продвижения взаимных экономических интересов, говорится в обнародованном в четверг заявлении пресс-службы госдепартамента.
"Госсекретарь Рубио и министр иностранных дел Виейра договорились вскоре встретиться и создать двусторонний механизм для продвижения взаимных экономических интересов и других ключевых региональных приоритетов", — заявил пресс-секретарь госдепартамента Томми Пиготт.
В заявлении уточняется, что беседа состоялась в продолжение недавних переговоров президента США Дональда Трампа и президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Трамп рассчитывает на личную встречу с президентом Бразилии
6 октября, 19:52
 
В миреСШАБразилияМарко РубиоМауру ВиейраДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала