Рябков рассказал подробности контактов с директором офиса госдепа США

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. В ходе контактов российской стороны с посетившим Москву с визитом директором офиса по России госдепа США Питером Андреоли обсуждались не только вопросы функционирования посольств, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.