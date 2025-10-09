Рябков рассказал подробности контактов с директором офиса госдепа США

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. В ходе контактов российской стороны с посетившим Москву с визитом директором офиса по России госдепа США Питером Андреоли обсуждались не только вопросы функционирования посольств, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Контакт действительно был, хотя он приехал по своим внутренним делам. Но контакт был, и обсуждались в ходе этого контакта отнюдь не только вопросы, связанные с функционированием самих посольств", - сказал Рябков журналистам.
Накануне посольство США в России сообщило РИА Новости, что директор офиса по России госдепартамента США Питер Андреоли посетил с визитом Москву для проведения плановых консультаций с американскими дипломатами. Кроме того, по словам собеседника РИА Новости, Андреоли провел в Москве встречи в МИД РФ, в ходе которых обсуждались вопросы функционирования посольств.
