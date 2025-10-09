Рейтинг@Mail.ru
Рябков рассказал подробности контактов с директором офиса госдепа США - РИА Новости, 09.10.2025
15:37 09.10.2025
Рябков рассказал подробности контактов с директором офиса госдепа США
В ходе контактов российской стороны с посетившим Москву с визитом директором офиса по России госдепа США Питером Андреоли обсуждались не только вопросы... РИА Новости, 09.10.2025
в мире
россия
москва
сша
сергей рябков
в мире, россия, москва, сша, сергей рябков
В мире, Россия, Москва, США, Сергей Рябков
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. В ходе контактов российской стороны с посетившим Москву с визитом директором офиса по России госдепа США Питером Андреоли обсуждались не только вопросы функционирования посольств, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Контакт действительно был, хотя он приехал по своим внутренним делам. Но контакт был, и обсуждались в ходе этого контакта отнюдь не только вопросы, связанные с функционированием самих посольств", - сказал Рябков журналистам.
Накануне посольство США в России сообщило РИА Новости, что директор офиса по России госдепартамента США Питер Андреоли посетил с визитом Москву для проведения плановых консультаций с американскими дипломатами. Кроме того, по словам собеседника РИА Новости, Андреоли провел в Москве встречи в МИД РФ, в ходе которых обсуждались вопросы функционирования посольств.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Сергей Рябков: Россия готова к деловому разговору с США
24 февраля, 10:00
 
