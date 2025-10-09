Рейтинг@Mail.ru
США пока не запросили агреман на нового посла в России - РИА Новости, 09.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:34 09.10.2025 (обновлено: 14:56 09.10.2025)
https://ria.ru/20251009/ssha-2047282500.html
США пока не запросили агреман на нового посла в России
США пока не запросили агреман на нового посла в России - РИА Новости, 09.10.2025
США пока не запросили агреман на нового посла в России
США пока не запрашивали агреман для нового посла в России, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T14:34:00+03:00
2025-10-09T14:56:00+03:00
россия
сша
в мире
сергей рябков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994795520_0:358:3003:2047_1920x0_80_0_0_04efb2c536969bee3bb74904679992f8.jpg
https://ria.ru/20250816/darchiev-2035690851.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994795520_128:0:2857:2047_1920x0_80_0_0_8ceec4807e92cfe1001747631b102982.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, в мире, сергей рябков
Россия, США, В мире, Сергей Рябков
США пока не запросили агреман на нового посла в России

Рябков сообщил, что США пока не запрашивали агреман на нового посла в России

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкФлаг США над посольством страны в Москве
Флаг США над посольством страны в Москве - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Флаг США над посольством страны в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. США пока не запрашивали агреман для нового посла в России, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Нет. Не запросили. У нас нет представления на этот счет. Но это их вопрос", - сказал Рябков журналистам.
Александр Дарчиев - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
Посол рассказал, что затрудняет решение вопросов России и США
16 августа, 02:04
 
РоссияСШАВ миреСергей Рябков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала