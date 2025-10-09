Рейтинг@Mail.ru
Украинская делегация посетит США - РИА Новости, 09.10.2025
11:27 09.10.2025
Украинская делегация посетит США
Владимир Зеленский сообщил, что украинская делегация во главе с премьером Юлией Свириденко, главой его офиса Андреем Ермаком и его уполномоченным по санкционной РИА Новости, 09.10.2025
© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Владимир Зеленский сообщил, что украинская делегация во главе с премьером Юлией Свириденко, главой его офиса Андреем Ермаком и его уполномоченным по санкционной политике Владиславом Власюком в начале следующей недели отправится в США.
"Сотрудничество с США продолжается. Команда во главе с премьер-министром Свириденко, вместе с главой офиса Ермаком и моим уполномоченным по санкционной политике Власюком будет в начале следующей недели в США", - приводит слова Зеленского агентство РБК-Украина.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Трамп странным образом ответил на вопрос об Украине
Вчера, 04:43
По его словам, среди ключевых тем, которые планируется обсудить - противовоздушная оборона, энергетика, "переговорный трек".
Ермак 29 сентября заявлял, что Украина хочет подписать с США ряд соглашений, в том числе о поставках Киеву американского оружия, о свободной торговле и гарантиях безопасности.
Агентство Рейтер ранее сообщало, что Зеленский заявил, что украинское предложение по сделке с США по дронам предполагает производство на сумму 50 миллиардов долларов в течение пяти лет.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Зеленский поставил Трампу новое условие
Вчера, 10:45
 
