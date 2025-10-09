https://ria.ru/20251009/ssha-2047231704.html
Украинская делегация посетит США
Украинская делегация посетит США - РИА Новости, 09.10.2025
Украинская делегация посетит США
Владимир Зеленский сообщил, что украинская делегация во главе с премьером Юлией Свириденко, главой его офиса Андреем Ермаком и его уполномоченным по санкционной РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T11:27:00+03:00
2025-10-09T11:27:00+03:00
2025-10-09T11:27:00+03:00
в мире
сша
украина
россия
владимир зеленский
андрей ермак
сергей лавров
рбк (медиагруппа)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_539:821:2721:2048_1920x0_80_0_0_574974958a91e1b2a4d274ce4c0d7ca9.jpg
https://ria.ru/20251009/tramp-2047184802.html
https://ria.ru/20251009/zelenskiy-2047222451.html
сша
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_1148:830:2772:2048_1920x0_80_0_0_f08f4e033bd30591871c09c0301ee077.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, россия, владимир зеленский, андрей ермак, сергей лавров, рбк (медиагруппа), нато
В мире, США, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Сергей Лавров, РБК (медиагруппа), НАТО
Украинская делегация посетит США
Визит украинской делегации в США. Основные подробности
МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Владимир Зеленский сообщил, что украинская делегация во главе с премьером Юлией Свириденко, главой его офиса Андреем Ермаком и его уполномоченным по санкционной политике Владиславом Власюком в начале следующей недели отправится в США.
"Сотрудничество с США
продолжается. Команда во главе с премьер-министром Свириденко, вместе с главой офиса Ермаком
и моим уполномоченным по санкционной политике Власюком будет в начале следующей недели в США", - приводит слова Зеленского
агентство РБК-Украина
.
По его словам, среди ключевых тем, которые планируется обсудить - противовоздушная оборона, энергетика, "переговорный трек".
Ермак 29 сентября заявлял, что Украина
хочет подписать с США ряд соглашений, в том числе о поставках Киеву
американского оружия, о свободной торговле и гарантиях безопасности.
Агентство Рейтер ранее сообщало, что Зеленский заявил, что украинское предложение по сделке с США по дронам предполагает производство на сумму 50 миллиардов долларов в течение пяти лет.
Россия
считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО
в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров
отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.