Украинская делегация посетит США

МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Владимир Зеленский сообщил, что украинская делегация во главе с премьером Юлией Свириденко, главой его офиса Андреем Ермаком и его уполномоченным по санкционной политике Владиславом Власюком в начале следующей недели отправится в США.

"Сотрудничество с США продолжается. Команда во главе с премьер-министром Свириденко, вместе с главой офиса Ермаком и моим уполномоченным по санкционной политике Власюком будет в начале следующей недели в США", - приводит слова Зеленского агентство РБК-Украина

По его словам, среди ключевых тем, которые планируется обсудить - противовоздушная оборона, энергетика, "переговорный трек".

Ермак 29 сентября заявлял, что Украина хочет подписать с США ряд соглашений, в том числе о поставках Киеву американского оружия, о свободной торговле и гарантиях безопасности.

Агентство Рейтер ранее сообщало, что Зеленский заявил, что украинское предложение по сделке с США по дронам предполагает производство на сумму 50 миллиардов долларов в течение пяти лет.