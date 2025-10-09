Рейтинг@Mail.ru
"Впервые слышим": в США сделали резкое заявление после слов Рябкова
04:58 09.10.2025 (обновлено: 10:11 09.10.2025)
"Впервые слышим": в США сделали резкое заявление после слов Рябкова
"Впервые слышим": в США сделали резкое заявление после слов Рябкова
Возможная передача Киеву американских дальнобойных ракет Tomahawk станет красной линией для России, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон
2025
"Впервые слышим": в США сделали резкое заявление после слов Рябкова

Поставки ракет Tomahawk станут красной линией. Аналитик Джонсон назвал причину

© AP Photo / Rahmat GulБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© AP Photo / Rahmat Gul
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Возможная передача Киеву американских дальнобойных ракет Tomahawk станет красной линией для России, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Deep Dive, комментируя слова замглавы МИД России Сергея Рябкова.
"Мы (американцы. — Прим. ред.) впервые слышим, что россияне устанавливают красную линию в отношении системы вооружения. Раньше были HIMARS, Taurus, и ничего такого, а теперь нам грозит эскалация, если продать Tomahawk", — отметил он.
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
США подготавливают условия для проведения ядерных испытаний, заявил Рябков
8 октября, 13:47
По словам эксперта, если США все же пойдут на эскалацию и передадут ракеты Киеву, то Россия имеет полное право уничтожать их пусковые установки.
"Это означает, что они (россияне. — Прим. ред.) понимают, что уничтожат американских военных, которые ими управляют. И мы не можем допустить такого развития событий", — подчеркнул Джонсон.
Вчера замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия призывает США ответственно подойти к вопросу о возможной передаче Украине ракет Tomahawk. При этом он подчеркнул, что никакой нервозности со стороны России нет. Рябков также отметил, что такой шаг со стороны Вашингтона будет означать существенное, качественное изменение обстановки.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Предложение по ДСНВ не связано с вопросом о "Томагавках", заявил Рябков
8 октября, 12:49
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что практически принял решение по поводу поставок крылатых ракет Tomahawk Украине, но хочет понять, как Киев намерен их использовать.
В Кремле в ответ на это указали, что такой шаг может стать серьезным витком эскалации, поскольку данные ракеты существуют в ядерном исполнении.
По информации газеты The Telegraph, Владимир Зеленский попросил о поставках такого оружия во время встречи с президентом США в середине сентября. Портал Axios писал, что это единственный пункт в заявке Киева, который Трамп отклонил, тогда как по другим позициям он выразил поддержку.
На заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" президент Владимир Путин заявил, что применение ВСУ ракет Tomahawk невозможно без участия американских военнослужащих. В любом случае Россия готова отвечать на агрессивные действия: отечественные системы ПВО приспособились к ATACMS, приноровятся и к этому виду вооружений.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
"Зеленый свет": в США сообщили о смене позиции Трампа после слов о Tomahawk
Вчера, 02:11
 
