"Впервые слышим": в США сделали резкое заявление после слов Рябкова

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Возможная передача Киеву американских дальнобойных ракет Tomahawk станет красной линией для России, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Deep Dive, комментируя слова замглавы МИД России Сергея Рябкова.
"Мы (американцы. — Прим. ред.) впервые слышим, что россияне устанавливают красную линию в отношении системы вооружения. Раньше были HIMARS, Taurus, и ничего такого, а теперь нам грозит эскалация, если продать Tomahawk", — отметил он.
"Это означает, что они (россияне. — Прим. ред.) понимают, что уничтожат американских военных, которые ими управляют. И мы не можем допустить такого развития событий", — подчеркнул Джонсон.
Вчера замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия призывает США ответственно подойти к вопросу о возможной передаче Украине ракет Tomahawk. При этом он подчеркнул, что никакой нервозности со стороны России нет. Рябков также отметил, что такой шаг со стороны Вашингтона будет означать существенное, качественное изменение обстановки.
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что практически принял решение по поводу поставок крылатых ракет Tomahawk Украине, но хочет понять, как Киев намерен их использовать.
В Кремле в ответ на это указали, что такой шаг может стать серьезным витком эскалации, поскольку данные ракеты существуют в ядерном исполнении.
По информации газеты The Telegraph, Владимир Зеленский попросил о поставках такого оружия во время встречи с президентом США в середине сентября. Портал Axios писал, что это единственный пункт в заявке Киева, который Трамп отклонил, тогда как по другим позициям он выразил поддержку.
На заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" президент Владимир Путин заявил, что применение ВСУ ракет Tomahawk невозможно без участия американских военнослужащих. В любом случае Россия готова отвечать на агрессивные действия: отечественные системы ПВО приспособились к ATACMS, приноровятся и к этому виду вооружений.