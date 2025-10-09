"Зеленый свет": в США сообщили о смене позиции Трампа после слов о Tomahawk

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Возможная передача Киеву американских дальнобойных ракет Tomahawk говорит о том, что президент США Дональд Трамп взял курс на эскалацию конфликта на Украине, пишет американская газета The Washington Post.
Как утверждает издание, до сих пор Трамп стремился положить конец конфликту на Украине и нормализовать отношения с Россией, сначала призвав обе стороны согласиться на прекращение огня, а затем встретившись с президентом России Владимиром Путиным на Аляске.
В Кремле ранее в ответ на заявление Трампа о Tomahawk указали, что такой шаг может стать серьезным витком эскалации, поскольку данные ракеты существуют в ядерном исполнении.
По информации газеты Telegraph, Владимир Зеленский попросил о поставках Tomahawk во время встречи с президентом США в середине сентября. Портал Axios писал, что это единственный пункт в заявке Киева, который Трамп отклонил, тогда как по другим позициям он выразил поддержку.
На заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" президент Владимир Путин заявил, что применение ВСУ ракет Tomahawk невозможно без участия американских военнослужащих. В любом случае Россия готова отвечать на агрессивные действия: отечественные системы ПВО приспособились к ATACMS, приноровятся и к этому виду вооружений.