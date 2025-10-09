Рейтинг@Mail.ru
"Зеленый свет": в США сообщили о смене позиции Трампа после слов о Tomahawk
02:11 09.10.2025 (обновлено: 02:27 09.10.2025)
"Зеленый свет": в США сообщили о смене позиции Трампа после слов о Tomahawk
"Зеленый свет": в США сообщили о смене позиции Трампа после слов о Tomahawk - РИА Новости, 09.10.2025
"Зеленый свет": в США сообщили о смене позиции Трампа после слов о Tomahawk
Возможная передача Киеву американских дальнобойных ракет Tomahawk говорит о том, что президент США Дональд Трамп взял курс на эскалацию конфликта на Украине,... РИА Новости, 09.10.2025
"Зеленый свет": в США сообщили о смене позиции Трампа после слов о Tomahawk

WSJ оценила готовность Трампа передать Киеву Tomahawk. Решится ли он на этот шаг

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Возможная передача Киеву американских дальнобойных ракет Tomahawk говорит о том, что президент США Дональд Трамп взял курс на эскалацию конфликта на Украине, пишет американская газета The Washington Post.
"Если Трамп даст Украине зеленый свет на закупку Tomahawk, это ознаменует собой существенный сдвиг в его политике в отношении войны в зависимости от того, какие ограничения на их применение наложит Вашингтон", — говорится в материале.
В США раскрыли, почему Трамп заговорил о Tomahawk для Украины
Вчера, 23:13
Как утверждает издание, до сих пор Трамп стремился положить конец конфликту на Украине и нормализовать отношения с Россией, сначала призвав обе стороны согласиться на прекращение огня, а затем встретившись с президентом России Владимиром Путиным на Аляске.
"Администрация США даже не заявила, продаст ли она Украине Tomahawk, хотя Трамп заявил в понедельник, что он почти принял решение, но хотел бы знать, как Киев будет использовать это оружие", — подчеркивается в материале.
В Кремле ранее в ответ на заявление Трампа о Tomahawk указали, что такой шаг может стать серьезным витком эскалации, поскольку данные ракеты существуют в ядерном исполнении.
"Не примет мер". На Западе сделали новое заявление о Tomahawk
Вчера, 16:20
По информации газеты Telegraph, Владимир Зеленский попросил о поставках Tomahawk во время встречи с президентом США в середине сентября. Портал Axios писал, что это единственный пункт в заявке Киева, который Трамп отклонил, тогда как по другим позициям он выразил поддержку.
На заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" президент Владимир Путин заявил, что применение ВСУ ракет Tomahawk невозможно без участия американских военнослужащих. В любом случае Россия готова отвечать на агрессивные действия: отечественные системы ПВО приспособились к ATACMS, приноровятся и к этому виду вооружений.
Экс-наемник ВСУ назвал идею применения Tomahawk Украиной нелепой
Вчера, 15:47
 
В миреУкраинаКиевСШАДональд ТрампВладимир ПутинВладимир ЗеленскийМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"Вооруженные силы Украины
 
 
