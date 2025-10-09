В конгрессе сделали заявление об отношениях с Россией

ВАШИНГТОН, 9 окт - РИА Новости. США и России важно поддерживать диалог ради всего мира, странам не стоит быть врагами, заявила американская конгрессвумен Анна Паулина Луна в преддверии встречи с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым.

Диалог с РФ по торговле и достижению мира важен не только для американцев, но и для всего глобального сообщества, добавила конгрессвумен и отметила, что вместе с коллегами ждет встречи с Дмитриевым.