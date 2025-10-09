Рейтинг@Mail.ru
В конгрессе сделали заявление об отношениях с Россией - РИА Новости, 09.10.2025
00:34 09.10.2025 (обновлено: 01:00 09.10.2025)
В конгрессе сделали заявление об отношениях с Россией
США и России важно поддерживать диалог ради всего мира, странам не стоит быть врагами, заявила американская конгрессвумен Анна Паулина Луна в преддверии встречи
2025
В конгрессе сделали заявление об отношениях с Россией

Здание Конгресса США (Капитолий) в Вашингтоне
ВАШИНГТОН, 9 окт - РИА Новости. США и России важно поддерживать диалог ради всего мира, странам не стоит быть врагами, заявила американская конгрессвумен Анна Паулина Луна в преддверии встречи с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым.
Ранее член палаты представителей от Республиканской партии заявила РИА Новости, что рассчитывает позднее в октябре встретиться с Дмитриевым для обсуждения "торговли и мира".
"Я официально подтверждаю встречу с Кириллом Дмитриевым, спецпредставителем президента России, которая состоится в конце этого месяца … Нашим странам не нужно быть врагами. Союзники в торговле выгодны всем. Я знаю, что я не единственная в конгрессе или в Америке, кто считает, что поддержание этого диалога крайне важно", - написала она в соцсети X.
Диалог с РФ по торговле и достижению мира важен не только для американцев, но и для всего глобального сообщества, добавила конгрессвумен и отметила, что вместе с коллегами ждет встречи с Дмитриевым.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Госдума денонсировала соглашение между Россией и США по плутонию
Вчера, 13:04
 
