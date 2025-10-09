https://ria.ru/20251009/srok-2047401276.html
Для лечения российской вакциной от рака набрали 30 человек, заявил Гинцбург
Для лечения российской вакциной от рака набрали 30 человек, заявил Гинцбург - РИА Новости, 09.10.2025
Для лечения российской вакциной от рака набрали 30 человек, заявил Гинцбург
Разрешение на применение МРНК-технологии может быть получено в течение 1-1,5 месяца, уже набрано 30 человек для лечения отечественной вакциной от рака, сообщил... РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T23:11:00+03:00
2025-10-09T23:11:00+03:00
2025-10-09T23:11:00+03:00
россия
Для лечения российской вакциной от рака набрали 30 человек, заявил Гинцбург
Гинцбург рассказал, сколько человек набрали для лечения российской онковакциной
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Разрешение на применение МРНК-технологии может быть получено в течение 1-1,5 месяца, уже набрано 30 человек для лечения отечественной вакциной от рака, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи занимается работой над персонализированной отечественной МРНК-вакциной от рака, созданной на основе неоантигенов. Ее будут вводить в экспериментальном режиме группе больных меланомой на базе Московского научно-исследовательского онкологического института имени П. А. Герцена и НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина. Все документы для получения разрешения на производство персонализированных вакцин для терапии рака поданы в Минздрав РФ.
"Рассчитываем на разрешение применения разработанной технологии в ближайшие месяц-полтора. Уже набрано по 15 человек в каждом из онкологических центров, проанализирована их генетическая информация и определен состав персонифицированных препаратов", - рассказал Гинцбург
в интервью "Российской газете".
Он отметил, что производственный блок мРНК-препаратов готов к выпуску персонифицированных серий для пациентов.
"Разрабатываемая технология универсальна и будет полезна для лечения различных онкологических нозологий. И не только онкологических. Для расширения области применения мРНК-препаратов запущена работа на базе 17 научно-исследовательских организаций различной ведомственной принадлежности технологий. Наш Центр имени Гамалеи выступает головной организацией", - добавил Гинцбург.