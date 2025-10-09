Для лечения российской вакциной от рака набрали 30 человек, заявил Гинцбург

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Разрешение на применение МРНК-технологии может быть получено в течение 1-1,5 месяца, уже набрано 30 человек для лечения отечественной вакциной от рака, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи занимается работой над персонализированной отечественной МРНК-вакциной от рака, созданной на основе неоантигенов. Ее будут вводить в экспериментальном режиме группе больных меланомой на базе Московского научно-исследовательского онкологического института имени П. А. Герцена и НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина. Все документы для получения разрешения на производство персонализированных вакцин для терапии рака поданы в Минздрав РФ.

"Рассчитываем на разрешение применения разработанной технологии в ближайшие месяц-полтора. Уже набрано по 15 человек в каждом из онкологических центров, проанализирована их генетическая информация и определен состав персонифицированных препаратов", - рассказал Гинцбург в интервью "Российской газете".

Он отметил, что производственный блок мРНК-препаратов готов к выпуску персонифицированных серий для пациентов.