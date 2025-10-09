Трое украинских военных, вторгшихся в Курскую область, получили срок

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Трое украинских военнослужащих, вторгшихся в Курскую область, получили от 15 до 17 лет лишения свободы, сообщает Следственный комитет РФ.

"Доказательства, собранные Главным военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации, признаны судом достаточными для вынесения приговора военнослужащему 118 отдельной бригады территориальной обороны вооруженных формирований Украины солдату Александру Мокриенко. Он признан виновным в совершении террористического акта в Курской области (подпунктов "а" и "в" части 2 статьи 205 УК РФ )... Приговором суда Мокриенко назначено наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а остальной части – в исправительной колонии строгого режима", - говорится в Telegram-канале СК

Следствием и судом установлено, что 16 января Мокриенко, вооруженный автомато м АК- 74 и гранатами, совместно с сослуживцами незаконно пересек границу РФ в районе Суджи . Мокриенко занимал наблюдательно-огневую позицию вблизи хутора Агроном, откуда отслеживал перемещение российских военнослужащих, запугивал мирных жителей применением оружия, а также блокировал и удерживал населенный пункт под вооруженным контролем. 11 марта Мокриенко во время отступления был обнаружен в районе хутора Замостье военнослужащими РФ, которым сдался в плен.

"Доказательства, собранные Главным военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации, признаны судом достаточными для вынесения приговора командиру отделения 80 отдельной десантно-штурмовой бригады вооруженных формирований Украины солдату Богдану Бодаку. Он признан виновным в совершении террористического акта в Курской области (подпункты "а" и "в" части 2 статьи 205 УК РФ)... Приговором суда Бодаку назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а остальной части – в исправительной колонии строгого режима", - добавили в СК.

Следствием и судом установлено, что в апреле Бодак, вооруженный автоматом АК-74 и двумя гранатами, на бронетранспортере в составе подразделения незаконно пересек границу РФ и вторгся в Курскую область. Бодак с сослуживцами приступил с применением стрелкового оружия к отражению попыток наступления российских военнослужащих. Отмечается, что 19 апреля военнослужащие РФ начали штурм позиции, на которой располагался Бодак, поняв, что оказывать дальнейшее сопротивление бессмысленно, он сдался в плен.

Кроме того, приговором суда командиру отделения 118-й отдельной бригады территориальной обороны вооруженных формирований Украины младшему сержанту Ярославу Щурову назначено наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет с отбыванием первых трех в тюрьме, а остальной части – в исправительной колонии строгого режима. Он также признан виновным в совершении теракта в Курской области.