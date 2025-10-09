Политолог прокомментировал соглашение между Израилем и ХАМАС

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Политические элиты Ближнего Востока уже явно устали от противостояния Израиля и палестинского движения ХАМАС, вероятно, они будут форсировать заключение соглашения, выразил мнение в беседе с РИА Новости старший преподаватель школы востоковедения ВШЭ Андрей Зелтынь.

"Я предполагаю, что политическим элитам Ближнего Востока уже хочется, чтобы эта история кончилась, ушла в прошлое, можно было отряхнуться и заняться серьезными делами, то есть бизнесом. А это мешает. Скорее всего, ХАМАС сказали, что денег для них больше не будет, и чтобы они расходились по домам", - сказал Зелтынь.

"Окончательное ли это завершение всего конфликта? Нет. Как мы видим, они еще ничего не подписали. Но, вероятно, о чем-то они всё же договорятся, если не сегодня, то завтра", - заключил эксперт.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о достижении договоренности между Израилем и палестинским движением ХАМАС по исполнению первой фазы плана урегулирования ситуации: палестинское движение обязалось освободить заложников, а Израиль - отвести войска до согласованной линии внутри полуэксклава и выпустить сотни палестинцев из израильских тюрем, включая множество осужденных пожизненно за терроризм. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в четверг созовет заседание правительства для утверждения соглашения.

Египте с понедельника проходят непрямые переговоры между делегациями движения ХАМАС и Израиля при участии посредников из Египта, Катара и Турции по предложенному Трампом мирному плану для завершения двухлетней войны в секторе Газа.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 9 сентября анонсировала начало операции "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам ХАМАС в столице Катара. Очевидцы рассказали РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе . Газета Israel Hayom уточнила, что израильские власти предупредили США и Катар перед нанесением ударов по лидерам движения, которые находились в катарской столице. РИА Новости получило заявление ХАМАС, в котором сказано, что из-за израильских ударов погибли шесть человек, включая сына лидера движения в секторе Газа Хумама аль-Хайю.

Офис премьера Израиля Биньямина Нетаньяху объявил, что Израиль самостоятельно спланировал и реализовал операцию по устранению лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность, при этом президент США Дональд Трамп сделал заявление, что переговорил с Нетаньяху после ударов Израиля по Катару, и назвал их "несчастным случаем".