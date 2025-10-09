Рейтинг@Mail.ru
Суд взыскал с Собчак долги по коммунальным платежам - РИА Новости, 09.10.2025
04:36 09.10.2025
Суд взыскал с Собчак долги по коммунальным платежам
Суд в Москве взыскал долги по коммунальным платежам с Ксении Собчак по трем искам Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы, указано в... РИА Новости, 09.10.2025
жкх, москва, ксения собчак
ЖКХ, Москва, Ксения Собчак
Ксения Собчак
Ксения Собчак
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Ксения Собчак. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Суд в Москве взыскал долги по коммунальным платежам с Ксении Собчак по трем искам Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы, указано в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Исковые заявления Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию удовлетворены", - сказано в материалах.
Сумма взысканной с Собчак задолженности не сообщается.
Константин Хабенский - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
Суд в Москве обязал Хабенского погасить долги по ЖКХ
8 июня, 06:30
 
ЖКХМоскваКсения Собчак
 
 
