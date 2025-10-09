Тела лидеров ХАМАС не вернут в рамках соглашения по Газе, сообщили СМИ

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Тела убитых лидеров ХАМАС Мухаммеда Синвара и Яхьи Синвара, как ожидается, не будут возвращены в рамках соглашения о прекращении огня в секторе Газа, сообщает телеканал CNN со ссылкой на израильского чиновника.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о достижении договоренности между Израилем и палестинским движением ХАМАС по исполнению первой фазы плана урегулирования ситуации: палестинское движение обязалось освободить заложников, а Израиль - отвести войска до согласованной линии внутри полуэксклава и выпустить сотни палестинцев из израильских тюрем, включая множество осужденных пожизненно за терроризм. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в четверг созовет заседание правительства для утверждения соглашения.
"Тела убитых лидеров ХАМАС Яхьи Синвара и Мухаммеда Синвара, как ожидается, не будут выданы в рамках соглашения о прекращении огня в Газе", - говорится в публикации.
В мае Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально подтвердила ликвидацию Мухаммеда Синвара. В октябре 2024 года Яхья Синвар был убит танковым огнем.