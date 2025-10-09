Рейтинг@Mail.ru
Тела лидеров ХАМАС не вернут в рамках соглашения по Газе, сообщили СМИ - РИА Новости, 09.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:11 09.10.2025
https://ria.ru/20251009/smi-2047332738.html
Тела лидеров ХАМАС не вернут в рамках соглашения по Газе, сообщили СМИ
Тела лидеров ХАМАС не вернут в рамках соглашения по Газе, сообщили СМИ - РИА Новости, 09.10.2025
Тела лидеров ХАМАС не вернут в рамках соглашения по Газе, сообщили СМИ
Тела убитых лидеров ХАМАС Мухаммеда Синвара и Яхьи Синвара, как ожидается, не будут возвращены в рамках соглашения о прекращении огня в секторе Газа, сообщает... РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T17:11:00+03:00
2025-10-09T17:11:00+03:00
в мире
израиль
сша
яхья синвар
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1e/2019928080_0:317:3072:2045_1920x0_80_0_0_8577d525bf5f758efe018f03089ff3da.jpg
https://ria.ru/20251009/wsj-2047256184.html
https://ria.ru/20251009/gaza-2047269412.html
израиль
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1e/2019928080_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_b84c67e55ceab935afc976a09546a901.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, сша, яхья синвар, хамас
В мире, Израиль, США, Яхья Синвар, ХАМАС
Тела лидеров ХАМАС не вернут в рамках соглашения по Газе, сообщили СМИ

CNN: тела убитых лидеров ХАМАС не будут возвращены в рамках соглашения по Газе

© AP Photo / Ohad ZwigenbergРазрушенные здания в секторе Газа
Разрушенные здания в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Разрушенные здания в секторе Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Тела убитых лидеров ХАМАС Мухаммеда Синвара и Яхьи Синвара, как ожидается, не будут возвращены в рамках соглашения о прекращении огня в секторе Газа, сообщает телеканал CNN со ссылкой на израильского чиновника.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о достижении договоренности между Израилем и палестинским движением ХАМАС по исполнению первой фазы плана урегулирования ситуации: палестинское движение обязалось освободить заложников, а Израиль - отвести войска до согласованной линии внутри полуэксклава и выпустить сотни палестинцев из израильских тюрем, включая множество осужденных пожизненно за терроризм. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в четверг созовет заседание правительства для утверждения соглашения.
Израильская бронетехника недалеко от границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
WSJ: ХАМАС нужно не менее десяти дней на обнаружение тел заложников
Вчера, 13:14
"Тела убитых лидеров ХАМАС Яхьи Синвара и Мухаммеда Синвара, как ожидается, не будут выданы в рамках соглашения о прекращении огня в Газе", - говорится в публикации.
В мае Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально подтвердила ликвидацию Мухаммеда Синвара. В октябре 2024 года Яхья Синвар был убит танковым огнем.
Разрушенные здания в результате израильского авиаудара на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
ХАМАС не приемлет внешнего вмешательства в управление Газой
Вчера, 13:45
 
В миреИзраильСШАЯхья СинварХАМАС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала