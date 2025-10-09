Слуцкий назвал Европарламент соучастником преступлений Зеленского

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Европарламент превратился в соучастника преступлений Владимира Зеленского и в штаб по поддержке его террористического режима, заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий.
"Европарламент стал не только рассадником русофобии. Сегодня его верхушка превратилась в штаб по поддержке террористического режима Зеленского и соучастника всех его преступлений", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
"Их не смущает отсутствие доказательств "страны - происхождения" БПЛА. Как и не волнуют реальные ежедневные террористические атаки со стороны бандеровцев на мирные российские города в приграничье и не только", - подчеркнул депутат.
Он отметил, что Зеленский на этом фоне грозит России блэкаутом и обещает выдвинуть президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира после поставок Киеву дальнобойных ракет "Томагавк" для ударов вглубь России - все это не только не осуждается в европейском сообществе, а наоборот – встречается аплодисментами.
"Война – это мир" – один из лозунгов антиутопии "1984" Джорджа Оруэлла. И похоже – новый девиз голосующих за такие резолюции европейских депутатов", - добавил Слуцкий.