Слуцкий назвал Европарламент соучастником преступлений Зеленского - РИА Новости, 09.10.2025
22:09 09.10.2025
Слуцкий назвал Европарламент соучастником преступлений Зеленского
Слуцкий назвал Европарламент соучастником преступлений Зеленского - РИА Новости, 09.10.2025
Слуцкий назвал Европарламент соучастником преступлений Зеленского
Европарламент превратился в соучастника преступлений Владимира Зеленского и в штаб по поддержке его террористического режима, заявил глава комитета Госдумы по... РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T22:09:00+03:00
2025-10-09T22:09:00+03:00
Слуцкий назвал Европарламент соучастником преступлений Зеленского

Слуцкий: Европарламент стал соучастником преступлений Зеленского

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Европарламент превратился в соучастника преступлений Владимира Зеленского и в штаб по поддержке его террористического режима, заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий.
"Европарламент стал не только рассадником русофобии. Сегодня его верхушка превратилась в штаб по поддержке террористического режима Зеленского и соучастника всех его преступлений", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что Европарламент большинством голосов принял резолюцию с призывом разрешить Украине бить западным оружием по целям в России без ограничений и сбивать самолеты РФ в воздушном пространстве Евросоюза, в резолюции также обвиняют Москву в "гибридной войне" дронов и даже терроризме.
"Их не смущает отсутствие доказательств "страны - происхождения" БПЛА. Как и не волнуют реальные ежедневные террористические атаки со стороны бандеровцев на мирные российские города в приграничье и не только", - подчеркнул депутат.
Он отметил, что Зеленский на этом фоне грозит России блэкаутом и обещает выдвинуть президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира после поставок Киеву дальнобойных ракет "Томагавк" для ударов вглубь России - все это не только не осуждается в европейском сообществе, а наоборот – встречается аплодисментами.
"Война – это мир" – один из лозунгов антиутопии "1984" Джорджа Оруэлла. И похоже – новый девиз голосующих за такие резолюции европейских депутатов", - добавил Слуцкий.
Ранее Европарламент по итогам голосования принял резолюцию, призывающую страны ЕС сбивать российские самолеты в их воздушном пространстве. Москва не раз подчеркивала, что обвинения в нарушении Россией воздушного пространства стран Европы беспочвенны, никаких доказательств представлено не было.
