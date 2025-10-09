МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Европарламент превратился в соучастника преступлений Владимира Зеленского и в штаб по поддержке его террористического режима, заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий.

"Их не смущает отсутствие доказательств "страны - происхождения" БПЛА. Как и не волнуют реальные ежедневные террористические атаки со стороны бандеровцев на мирные российские города в приграничье и не только", - подчеркнул депутат.