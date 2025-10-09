СК показал видео с места поисков пропавшей в Красноярском крае семьи

КРАСНОЯРСК, 9 окт – РИА Новости. Региональное управление Следственного комитета РФ показало оперативное видео с места поисков пропавшей в турпоходе семьи в Красноярском крае.
Семью Усольцевых ищут уже вторую неделю. МВД по Красноярскому краю 2 октября сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в Красноярском крае во время турпохода. По данным полицейского главка, семья отправилась в поход по маршруту в направлении горы Буратинка 28 сентября. Очевидцы видели, как семья с туристическими рюкзаками начинала маршрут в сторону Кутурчинского белогорья. По факту безызвестного исчезновения туристов возбуждено уголовное дело органами СУСК.
В четверг региональный главк СК РФ сообщил, что специалисты картографы поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" поймали радиосигнал телефона Сергея Усольцева, главы пропавшей в походе семьи, он зафиксирован в 7 километрах от поселка Кутурчин. Сигнал исходил еще 28 сентября, когда телефон был в сети. Зону, где он был пойман, ранее не обследовали. Сейчас поиски осложняют снег, низкая температура и сложный рельеф.
На видео от ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии показан процесс поиска пропавшей семьи. Поиск осуществляется силами добровольцев и представителей различных ведомств. Наземные группы используют специальное оборудование и средства связи. В поиске задействованы беспилотники, служебные собаки, тепловые приборы наблюдения и сигнальные ракеты.
