происшествия, красноярский край, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф), сибирский федеральный университет
СК опроверг информацию о номере телефона главы пропавшей семьи
КРАСНОЯРСК, 9 окт – РИА Новости. Информация о появившемся в сети телефоне главы пропавшей в походе семьи Сергея Усольцева в Красноярском крае не подтверждается, сообщили РИА Новости в региональном главке СК РФ.
Ранее в Telegram-канале Kras Mash появилась информация о том, что телефон пропавшего Сергея Усольцева якобы появился в сети. Также предполагалось, что это мошенники восстановили сим-карту.
"Мы это не подтверждаем, такой информации на данный момент нет. У него в целом три телефона, и информации о том, что в три часа ночи был какой-то сигнал, нет", - сказал собеседник.
Семью Усольцевых ищут уже вторую неделю. МВД по Красноярскому краю
2 октября сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в Красноярском крае во время турпохода. По данным полицейского главка, семья отправилась в турпоход по маршруту в направлении горы Буратинка 28 сентября. Региональный главк СК РФ
возбудил уголовное дело по факту исчезновения туристов. В ведомстве сообщали РИА Новости, что семья должна была идти в поход в составе группы, но она не собралась из-за прогнозируемого ухудшения погоды. Также сообщалось, что очевидцы видели, как семья с туристическими рюкзаками начинала маршрут в сторону Кутурчинского белогорья. К турбазе в поселке Кутурчин, откуда они начали поход, пропавшие должны были вернуться через 3 – 3,5 часа.
В поисках участвуют добровольцы отряда "ЛизаАлерт" из соседних регионов, а также Москвы
, 7 октября к поиску присоединились 50 курсантов Военно-инженерного института СФУ
. Поиски осложняет плохая погода – на местности выпал снег. В местности, где потерялась семья, обитают медведи, косули, дикие козы и другие звери, сообщали РИА Новости в региональном СК. Следователи рассматривают несколько версий исчезновения семьи, в приоритете – несчастный случай, криминальные версии не нашли своего подтверждения.