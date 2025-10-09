Рейтинг@Mail.ru
СК опроверг информацию о номере телефона главы пропавшей семьи
06:52 09.10.2025 (обновлено: 10:42 09.10.2025)
СК опроверг информацию о номере телефона главы пропавшей семьи
происшествия
красноярский край
россия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
сибирский федеральный университет
красноярский край
россия
москва
происшествия, красноярский край, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф), сибирский федеральный университет
Происшествия, Красноярский край, Россия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Сибирский федеральный университет
© Фото : ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике ХакасияПоисково-спасательные работы после исчезновения семьи с ребенком в Красноярском крае
© Фото : ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия
Поисково-спасательные работы после исчезновения семьи с ребенком в Красноярском крае
КРАСНОЯРСК, 9 окт – РИА Новости. Информация о появившемся в сети телефоне главы пропавшей в походе семьи Сергея Усольцева в Красноярском крае не подтверждается, сообщили РИА Новости в региональном главке СК РФ.
Ранее в Telegram-канале Kras Mash появилась информация о том, что телефон пропавшего Сергея Усольцева якобы появился в сети. Также предполагалось, что это мошенники восстановили сим-карту.
"Мы это не подтверждаем, такой информации на данный момент нет. У него в целом три телефона, и информации о том, что в три часа ночи был какой-то сигнал, нет", - сказал собеседник.
Семью Усольцевых ищут уже вторую неделю. МВД по Красноярскому краю 2 октября сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в Красноярском крае во время турпохода. По данным полицейского главка, семья отправилась в турпоход по маршруту в направлении горы Буратинка 28 сентября. Региональный главк СК РФ возбудил уголовное дело по факту исчезновения туристов. В ведомстве сообщали РИА Новости, что семья должна была идти в поход в составе группы, но она не собралась из-за прогнозируемого ухудшения погоды. Также сообщалось, что очевидцы видели, как семья с туристическими рюкзаками начинала маршрут в сторону Кутурчинского белогорья. К турбазе в поселке Кутурчин, откуда они начали поход, пропавшие должны были вернуться через 3 – 3,5 часа.
В поисках участвуют добровольцы отряда "ЛизаАлерт" из соседних регионов, а также Москвы, 7 октября к поиску присоединились 50 курсантов Военно-инженерного института СФУ. Поиски осложняет плохая погода – на местности выпал снег. В местности, где потерялась семья, обитают медведи, косули, дикие козы и другие звери, сообщали РИА Новости в региональном СК. Следователи рассматривают несколько версий исчезновения семьи, в приоритете – несчастный случай, криминальные версии не нашли своего подтверждения.
СК рассказал о приоритетной версии убийства Супоницкого
8 октября, 19:28
Происшествия
 
 
