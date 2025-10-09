СК опроверг информацию о номере телефона главы пропавшей семьи

КРАСНОЯРСК, 9 окт – РИА Новости. Информация о появившемся в сети телефоне главы пропавшей в походе семьи Сергея Усольцева в Красноярском крае не подтверждается, сообщили РИА Новости в региональном главке СК РФ.

Ранее в Telegram-канале Kras Mash появилась информация о том, что телефон пропавшего Сергея Усольцева якобы появился в сети. Также предполагалось, что это мошенники восстановили сим-карту.

"Мы это не подтверждаем, такой информации на данный момент нет. У него в целом три телефона, и информации о том, что в три часа ночи был какой-то сигнал, нет", - сказал собеседник.