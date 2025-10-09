Сийярто рассказал, почему поставки российского газа выгодны для Венгрии

БУДАПЕШТ, 9 окт - РИА Новости. Венгры имеют самые низкие по Европе счета за газ, на 71% ниже, чем в среднем по Европе, благодаря надёжным поставкам из России, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.