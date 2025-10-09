Рейтинг@Mail.ru
Сийярто рассказал, почему поставки российского газа выгодны для Венгрии - РИА Новости, 09.10.2025
16:05 09.10.2025
https://ria.ru/20251009/siyyarto-2047311098.html
Сийярто рассказал, почему поставки российского газа выгодны для Венгрии
Сийярто рассказал, почему поставки российского газа выгодны для Венгрии - РИА Новости, 09.10.2025
Сийярто рассказал, почему поставки российского газа выгодны для Венгрии
Венгры имеют самые низкие по Европе счета за газ, на 71% ниже, чем в среднем по Европе, благодаря надёжным поставкам из России, заявил венгерский министр... РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T16:05:00+03:00
2025-10-09T16:05:00+03:00
в мире
россия
венгрия
петер сийярто
мвф
виктор орбан
европа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044221407_0:74:3043:1786_1920x0_80_0_0_d1259e2ac1dc7b3263b4add0ef722971.jpg
https://ria.ru/20251009/miller-2047272280.html
https://ria.ru/20251009/miller-2047270582.html
россия
венгрия
европа
в мире, россия, венгрия, петер сийярто, мвф, виктор орбан, европа
В мире, Россия, Венгрия, Петер Сийярто, МВФ, Виктор Орбан, Европа
Сийярто рассказал, почему поставки российского газа выгодны для Венгрии

Сийярто рассказал о выгодности поставок российского газа для Венгрии

© РИА Новости / Алексей Алексеев | Перейти в медиабанкПетер Сийярто
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© РИА Новости / Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
Петер Сийярто. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 9 окт - РИА Новости. Венгры имеют самые низкие по Европе счета за газ, на 71% ниже, чем в среднем по Европе, благодаря надёжным поставкам из России, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Ситуация следующая: сегодня, например, я посмотрел статистику... по природному газу, и обнаружил, что счета за газ, которые платят семьи в Венгрии, самые низкие в Европе, венгерские семьи платят за газ на 71% меньше, чем в среднем по Европе", - сказал Сийярто в эфире программы "Борцовский час".
Министр также подчеркнул, что ответственные политики не станут настаивать на том, чтобы Венгрия променяла дешёвую и надёжную российскую энергию на более дорогую и ненадёжную.
Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Россия гарантирует безопасность Венгрии, обеспечивая ее энергией, нормальные люди не станут менять надёжного поставщика на ненадёжного.
Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш ранее заявил, что, по расчетам МВФ, отказ от российского газа будет стоить для Венгрии около 10 миллиардов долларов и обернется потерей более 4% ВВП.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявил РИА Новости, что требование президента США ко всей Европе отказаться от нефти и газа из России нереалистично. По его словам, для Венгрии это невозможно не по политическим или идеологическим причинам, а из-за "физической реальности": страна без российских энергоносителей не сможет обеспечить себя должным образом.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве отмечали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
В миреРоссияВенгрияПетер СийяртоМВФВиктор ОрбанЕвропа
 
 
