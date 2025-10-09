https://ria.ru/20251009/signal-2047195325.html
В Красноярском крае поймали сигнал телефона главы пропавшей в походе семьи
В Красноярском крае поймали сигнал телефона главы пропавшей в походе семьи - РИА Новости, 09.10.2025
В Красноярском крае поймали сигнал телефона главы пропавшей в походе семьи
В Красноярском крае поймали сигнал телефона Сергея Усольцева — главы пропавшей в походе семьи, сообщили РИА Новости в региональном главке Следственного комитета РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T07:34:00+03:00
2025-10-09T07:34:00+03:00
2025-10-09T15:19:00+03:00
происшествия
красноярский край
россия
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярский край
россия
Новости
ru-RU
происшествия, красноярский край, россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
КРАСНОЯРСК, 9 окт — РИА Новости. В Красноярском крае поймали сигнал телефона Сергея Усольцева — главы пропавшей в походе семьи, сообщили РИА Новости в региональном главке Следственного комитета России.
"В результате следственных действий и поисковых мероприятий с применением высокотехнологичной комплексной техники специалистами-картографами поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" определено местоположение источника радиосигнала телефона, принадлежащего разыскиваемому мужчине", — рассказали в ведомстве.
По данным СК
России, источник сигнала исходил еще 28 сентября, когда телефон был в сети. Он находится в семи километрах от поселка Кутурчин.
Сейчас поиски семьи идут на пересеченной местности в обозначенном квадрате, они осложняются глубокими сугробами, низкой температурой воздуха и неровностями рельефа.
Пропажа семьи в турпоходе
Двое взрослых и пятилетняя девочка 28 сентября отправились к горе Буратинка и c тех пор не выходили на связь. Ожидалось, что поход будет групповым, но планы изменились из-за плохого прогноза погоды. Семья отправилась по маршруту самостоятельно, она не регистрировалась в МЧС
.
Последний раз туристов видели, когда они начинали маршрут в сторону Кутурчинского Белогорья. К турбазе в поселке Кутурчин они должны были вернуться через три — три с половиной часа.
Следователи возбудили уголовное дело и рассматривают несколько версий исчезновения семьи, приоритетная — несчастный случай, криминальные не нашли подтверждения. В районе, где потерялась семья, водятся дикие звери, в том числе медведи.