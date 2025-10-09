https://ria.ru/20251009/shufutinskiy-2047219940.html
Помощница Шуфутинского опровергла сообщения о его госпитализации
Помощница Шуфутинского опровергла сообщения о его госпитализации - РИА Новости, 09.10.2025
Помощница Шуфутинского опровергла сообщения о его госпитализации
Сообщения о госпитализации заслуженного артиста РФ Михаила Шуфутинского недостоверны, артист два дня дает сольные концерты по России, сообщила РИА Новости его... РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T10:34:00+03:00
2025-10-09T10:34:00+03:00
2025-10-09T10:34:00+03:00
шоубиз
михаил шуфутинский
екатеринбург
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0a/1864188077_0:121:1402:910_1920x0_80_0_0_12588755d5901120f52696d72265d2a3.jpg
https://ria.ru/20250825/antonov-2037556058.html
екатеринбург
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0a/1864188077_15:0:1388:1030_1920x0_80_0_0_2761e8b5fba4652f528d2b1cfee6bf3d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил шуфутинский, екатеринбург, россия, общество
Шоубиз, Михаил Шуфутинский, Екатеринбург, Россия, Общество
Помощница Шуфутинского опровергла сообщения о его госпитализации
Помощница Шуфутинского Татьяна ответила на вопрос о его госпитализации