10:34 09.10.2025
Помощница Шуфутинского опровергла сообщения о его госпитализации
Помощница Шуфутинского опровергла сообщения о его госпитализации
екатеринбург
россия
общество
екатеринбург
россия
михаил шуфутинский, екатеринбург, россия, общество
Шоубиз, Михаил Шуфутинский, Екатеринбург, Россия, Общество
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Сообщения о госпитализации заслуженного артиста РФ Михаила Шуфутинского недостоверны, артист два дня дает сольные концерты по России, сообщила РИА Новости его PR-директор Татьяна.
Ранее в ряде Telegram-каналов появилось сообщение о якобы госпитализации артиста с подозрением на онкологию.
"Это все фейки, вчера сольный концерт и сегодня. Вчера - в Екатеринбурге, сегодня - в Челябинске", - сказала собеседница агентства.
Юрий Антонов - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
Юрий Антонов опроверг сообщения о госпитализации
25 августа, 22:11
 
Заголовок открываемого материала