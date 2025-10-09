Рейтинг@Mail.ru
Ветеран СВО и бывший чиновник погиб в Подмосковье - РИА Новости, 09.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:26 09.10.2025 (обновлено: 17:31 09.10.2025)
https://ria.ru/20251009/shot-2047340487.html
Ветеран СВО и бывший чиновник погиб в Подмосковье
Ветеран СВО и бывший чиновник погиб в Подмосковье - РИА Новости, 09.10.2025
Ветеран СВО и бывший чиновник погиб в Подмосковье
В Подмосковье в результате пожара в доме на колесах погиб бывший чиновник из Смоленска Олег Иванов, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T17:26:00+03:00
2025-10-09T17:31:00+03:00
происшествия
смоленск
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/09/2047310214_0:80:960:620_1920x0_80_0_0_c3e3ee9ec180f2df634422e124d7a2c2.jpg
смоленск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/09/2047310214_0:36:960:756_1920x0_80_0_0_99e4bd53a3767611b52ea5ac54c3086a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, смоленск, россия, общество
Происшествия, Смоленск, Россия, Общество
Ветеран СВО и бывший чиновник погиб в Подмосковье

Shot: в Подмосковье заживо сгорел ветеран СВО и бывший чиновник Олег Иванов

© Фото : соцсети Олега ИвановаОлег Иванов
Олег Иванов - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© Фото : соцсети Олега Иванова
Олег Иванов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. В Подмосковье в результате пожара в доме на колесах погиб бывший чиновник из Смоленска Олег Иванов, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
По предварительным данным, мужчина отмечал в автофургоне свой день рождения, признаков насильственной смерти пока не обнаружено.
Telegram-канал Shot ранее днем сообщал, что инцидент произошел прошлой ночью около 02:00 в Сергиевом Посаде у Семейного центра имени Мещерякова, который занимается поддержкой участников СВО.
Отмечается, что накануне трагедии Иванов доставил помощь в это учреждение, после чего решил провести ночь в своем доме на колесах, планируя утром отправиться домой в Смоленск, но ночью, пока он спал, его машина загорелась, утверждается в тексте.
Иванов в разное время был руководителем Кардымовского района и начальником Главного управления региона по делам молодёжи и патриотическому воспитанию, участвовал в СВО. Мужчина активно занимался сбором и транспортировкой гуманитарной помощи на фронт.
 
ПроисшествияСмоленскРоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала