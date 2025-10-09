Ветеран СВО и бывший чиновник погиб в Подмосковье

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. В Подмосковье в результате пожара в доме на колесах погиб бывший чиновник из Смоленска Олег Иванов, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

По предварительным данным, мужчина отмечал в автофургоне свой день рождения, признаков насильственной смерти пока не обнаружено.

Telegram-канал Shot ранее днем сообщал, что инцидент произошел прошлой ночью около 02:00 в Сергиевом Посаде у Семейного центра имени Мещерякова, который занимается поддержкой участников СВО.

Отмечается, что накануне трагедии Иванов доставил помощь в это учреждение, после чего решил провести ночь в своем доме на колесах, планируя утром отправиться домой в Смоленск, но ночью, пока он спал, его машина загорелась, утверждается в тексте.