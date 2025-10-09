https://ria.ru/20251009/shot-2047340487.html
Ветеран СВО и бывший чиновник погиб в Подмосковье
В Подмосковье в результате пожара в доме на колесах погиб бывший чиновник из Смоленска Олег Иванов, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 09.10.2025
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. В Подмосковье в результате пожара в доме на колесах погиб бывший чиновник из Смоленска Олег Иванов, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
По предварительным данным, мужчина отмечал в автофургоне свой день рождения, признаков насильственной смерти пока не обнаружено.
Telegram-канал Shot ранее днем сообщал, что инцидент произошел прошлой ночью около 02:00 в Сергиевом Посаде у Семейного центра имени Мещерякова, который занимается поддержкой участников СВО.
Отмечается, что накануне трагедии Иванов доставил помощь в это учреждение, после чего решил провести ночь в своем доме на колесах, планируя утром отправиться домой в Смоленск, но ночью, пока он спал, его машина загорелась, утверждается в тексте.
Иванов в разное время был руководителем Кардымовского района и начальником Главного управления региона по делам молодёжи и патриотическому воспитанию, участвовал в СВО. Мужчина активно занимался сбором и транспортировкой гуманитарной помощи на фронт.