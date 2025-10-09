В Петропавловске-Камчатском отменили занятия второй смены во всех школах

П.-КАМЧАТСКИЙ, 9 окт – РИА Новости. Занятия второй смены во всех школах Петропавловска-Камчатского отменены в четверг из-за ухудшения погодных условий, сообщили в администрации городского округа.

"Сегодня, 9 октября, в связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий отменены занятия второй смены для всех учащихся городских школ", – проинформировала пресс-служба мэрии.

Как уточнили в администрации, также отменены занятия в учреждениях дополнительного образования города.

"Петропавловск-Камчатский находится в зоне влияния циклона, действие которого продлится до ночи 10 октября", – отметили в администрации.