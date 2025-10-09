Рейтинг@Mail.ru
В Петропавловске-Камчатском отменили занятия второй смены во всех школах
03:01 09.10.2025
В Петропавловске-Камчатском отменили занятия второй смены во всех школах
В Петропавловске-Камчатском отменили занятия второй смены во всех школах
Занятия второй смены во всех школах Петропавловска-Камчатского отменены в четверг из-за ухудшения погодных условий, сообщили в администрации городского округа. РИА Новости, 09.10.2025
петропавловск-камчатский, происшествия, россия
В Петропавловске-Камчатском отменили занятия второй смены во всех школах

П.-КАМЧАТСКИЙ, 9 окт – РИА Новости. Занятия второй смены во всех школах Петропавловска-Камчатского отменены в четверг из-за ухудшения погодных условий, сообщили в администрации городского округа.
"Сегодня, 9 октября, в связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий отменены занятия второй смены для всех учащихся городских школ", – проинформировала пресс-служба мэрии.
Как уточнили в администрации, также отменены занятия в учреждениях дополнительного образования города.
"Петропавловск-Камчатский находится в зоне влияния циклона, действие которого продлится до ночи 10 октября", – отметили в администрации.
Горожан призвали проявлять осторожность на улице и не парковать автомобили вблизи потенциально опасных объектов, баннеров, щитов, рекламных конструкций и деревьев. Для экстренных случаев рекомендовали звонить по номерам 112 или 303-111.
