https://ria.ru/20251009/shkoly-2047180203.html
В Петропавловске-Камчатском отменили занятия второй смены во всех школах
В Петропавловске-Камчатском отменили занятия второй смены во всех школах - РИА Новости, 09.10.2025
В Петропавловске-Камчатском отменили занятия второй смены во всех школах
Занятия второй смены во всех школах Петропавловска-Камчатского отменены в четверг из-за ухудшения погодных условий, сообщили в администрации городского округа. РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T03:01:00+03:00
2025-10-09T03:01:00+03:00
2025-10-09T03:01:00+03:00
петропавловск-камчатский
происшествия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/135083/36/1350833620_0:144:3132:1906_1920x0_80_0_0_fb686a47d0d0eb7eeefa64bf52cd9816.jpg
https://ria.ru/20250925/kamchatka-2044232185.html
петропавловск-камчатский
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/135083/36/1350833620_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_f0969e8868855113fc9fa8172d7d9d7e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
петропавловск-камчатский, происшествия, россия
Петропавловск-Камчатский, Происшествия, Россия
В Петропавловске-Камчатском отменили занятия второй смены во всех школах
На Камчатке отменили занятия второй смены во всех школах. Что произошло
П.-КАМЧАТСКИЙ, 9 окт – РИА Новости. Занятия второй смены во всех школах Петропавловска-Камчатского отменены в четверг из-за ухудшения погодных условий, сообщили в администрации городского округа.
"Сегодня, 9 октября, в связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий отменены занятия второй смены для всех учащихся городских школ", – проинформировала пресс-служба мэрии.
Как уточнили в администрации, также отменены занятия в учреждениях дополнительного образования города.
"Петропавловск-Камчатский находится в зоне влияния циклона, действие которого продлится до ночи 10 октября", – отметили в администрации.
Горожан призвали проявлять осторожность на улице и не парковать автомобили вблизи потенциально опасных объектов, баннеров, щитов, рекламных конструкций и деревьев. Для экстренных случаев рекомендовали звонить по номерам 112 или 303-111.