На Урале несколько школьников попали в больницу с кишечной инфекцией
На Урале несколько школьников попали в больницу с кишечной инфекцией - РИА Новости, 09.10.2025
На Урале несколько школьников попали в больницу с кишечной инфекцией
Несколько школьников госпитализированы в ЗАТО Трехгорный в Челябинской области с признаками кишечной инфекции, возбуждено уголовное дело, школа №110 закрыта,... РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T11:43:00+03:00
2025-10-09T11:43:00+03:00
2025-10-09T11:43:00+03:00
происшествия
россия
челябинская область
усть-катав
следственный комитет россии (ск рф)
урал
россия
челябинская область
усть-катав
урал
происшествия, россия, челябинская область, усть-катав, следственный комитет россии (ск рф), урал
Происшествия, Россия, Челябинская область, Усть-Катав, Следственный комитет России (СК РФ), Урал
На Урале несколько школьников попали в больницу с кишечной инфекцией
ЧЕЛЯБИНСК, 9 окт – РИА Новости. Несколько школьников госпитализированы в ЗАТО Трехгорный в Челябинской области с признаками кишечной инфекции, возбуждено уголовное дело, школа №110 закрыта, сообщило региональное СУСК России.
По предварительным данным, 9 октября в связи с жалобами на плохое самочувствие несколько школьников госпитализированы в медицинское учреждение в Трехгорном. Источник РИА Новости в правоохранительных органах региона уточнил, что госпитализированы семь детей, а всего обратились с жалобами 26.
"Следователем следственного отдела по городу Усть-Катав
СУ СК России
по Челябинской области
по публикации в СМИ информации о признаках кишечной инфекции среди учащихся школы № 110 ЗАТО города Трехгорный возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей). Деятельность школы временно приостановлена", - говорится в сообщении.
Причины случившегося выясняются, уточняется в сообщении.
В рамках расследования будет проверено соблюдение установленных требований санитарно-эпидемиологического законодательства работниками школы, в том числе организаторами детского питания, поясняет СУСК.