На Урале несколько школьников попали в больницу с кишечной инфекцией

ЧЕЛЯБИНСК, 9 окт – РИА Новости. Несколько школьников госпитализированы в ЗАТО Трехгорный в Челябинской области с признаками кишечной инфекции, возбуждено уголовное дело, школа №110 закрыта, сообщило региональное СУСК России.

По предварительным данным, 9 октября в связи с жалобами на плохое самочувствие несколько школьников госпитализированы в медицинское учреждение в Трехгорном. Источник РИА Новости в правоохранительных органах региона уточнил, что госпитализированы семь детей, а всего обратились с жалобами 26.