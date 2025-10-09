Рейтинг@Mail.ru
На Урале несколько школьников попали в больницу с кишечной инфекцией
11:43 09.10.2025
На Урале несколько школьников попали в больницу с кишечной инфекцией
происшествия, россия, челябинская область, усть-катав, следственный комитет россии (ск рф), урал
Происшествия, Россия, Челябинская область, Усть-Катав, Следственный комитет России (СК РФ), Урал
На Урале несколько школьников попали в больницу с кишечной инфекцией

ЧЕЛЯБИНСК, 9 окт – РИА Новости. Несколько школьников госпитализированы в ЗАТО Трехгорный в Челябинской области с признаками кишечной инфекции, возбуждено уголовное дело, школа №110 закрыта, сообщило региональное СУСК России.
По предварительным данным, 9 октября в связи с жалобами на плохое самочувствие несколько школьников госпитализированы в медицинское учреждение в Трехгорном. Источник РИА Новости в правоохранительных органах региона уточнил, что госпитализированы семь детей, а всего обратились с жалобами 26.
"Следователем следственного отдела по городу Усть-Катав СУ СК России по Челябинской области по публикации в СМИ информации о признаках кишечной инфекции среди учащихся школы № 110 ЗАТО города Трехгорный возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей). Деятельность школы временно приостановлена", - говорится в сообщении.
Причины случившегося выясняются, уточняется в сообщении.
В рамках расследования будет проверено соблюдение установленных требований санитарно-эпидемиологического законодательства работниками школы, в том числе организаторами детского питания, поясняет СУСК.
