Польские СМИ сообщили об обнаружении воздушного шара в поле
Польские СМИ сообщили об обнаружении воздушного шара в поле
Воздушный шар неизвестного происхождения обнаружили на востоке Польши в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, сообщает информационный портал Onet. РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T23:00:00+03:00
Польские СМИ сообщили об обнаружении воздушного шара в поле
Портал Onet сообщил об обнаружении воздушного шара в поле на востоке Польши