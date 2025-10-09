Рейтинг@Mail.ru
Польские СМИ сообщили об обнаружении воздушного шара в поле
11:21 09.10.2025 (обновлено: 23:00 09.10.2025)
Польские СМИ сообщили об обнаружении воздушного шара в поле
Польские СМИ сообщили об обнаружении воздушного шара в поле
Воздушный шар неизвестного происхождения обнаружили на востоке Польши в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, сообщает информационный портал Onet. РИА Новости, 09.10.2025
© AP Photo / STRПолиция Польши
Полиция Польши - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© AP Photo / STR
Полиция Польши. Архивное фото
ВАРШАВА, 9 окт – РИА Новости. Воздушный шар неизвестного происхождения обнаружили на востоке Польши в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, сообщает информационный портал Onet.
"Воздушный шар был замечен недалеко от города Тышовце. Сообщение было направлено в полицию. Объект приземлился в поле недалеко от дороги Лащув-Телатин", - сообщает портал.
По его данным, полиция проводит расследование.
Люблинское воеводство Украина Польша В мире
 
 
