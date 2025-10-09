Рейтинг@Mail.ru
Сферум в MAX стал доступен для пользователей в России
11:10 09.10.2025 (обновлено: 11:18 09.10.2025)
Сферум в MAX стал доступен для пользователей в России
Образовательное пространство Сферум в национальном мессенджере Max стало доступно для пользователей во всех регионах России, сообщили РИА Новости в пресс-службе
Россия, Общество
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Образовательное пространство Сферум в национальном мессенджере Max стало доступно для пользователей во всех регионах России, сообщили РИА Новости в пресс-службе VK.
"Образовательное пространство Сферум в национальном мессенджере Max теперь доступно для педагогов, учащихся и их родителей во всех российских регионах", - говорится в сообщении.
В августе Сферум при поддержке Минпросвещения России успешно завершил все интеграционные процессы в Max. На первом этапе сервис был открыт для шести пилотных регионов и постепенно расширял свою географию.
"В образовательном пространстве в Max представлены основные функции Сферума, такие как чаты, видеозвонки, интерактивная доска для совместного изучения материалов, сервисы "Сбор файлов" и "Помощник ученика", чат-бот "Пушкинская карта" и много другое", - отметили в компании.
Пользователям Сферума также доступны учебные материалы ФГИС "Моя школа", приложение "Госуслуги Моя школа" с оценками, школьным расписанием и домашним заданием, сервис "Справка в школу", который позволяет оперативно получать уведомления от педагогов и родителям отправлять заявления об отсутствии ребенка в школе.
"Особый акцент сделан на безопасности. В Сферум в Max для пользователей с ролью "учащийся" по умолчанию работает "Безопасный режим", - сообщили в VK.
Там добавили, что это позволит повысить защищенность коммуникаций по учебе, поддерживая комфортную среду для детского общения.
VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивать национальный мессенджер на базе Max будет "дочка" VK - "Коммуникационная платформа".
