Сферум в MAX стал доступен для пользователей в России

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Образовательное пространство Сферум в национальном мессенджере Max стало доступно для пользователей во всех регионах России, сообщили РИА Новости в пресс-службе VK.

"Образовательное пространство Сферум в национальном мессенджере Max теперь доступно для педагогов, учащихся и их родителей во всех российских регионах", - говорится в сообщении.

В августе Сферум при поддержке Минпросвещения России успешно завершил все интеграционные процессы в Max. На первом этапе сервис был открыт для шести пилотных регионов и постепенно расширял свою географию.

"В образовательном пространстве в Max представлены основные функции Сферума, такие как чаты, видеозвонки, интерактивная доска для совместного изучения материалов, сервисы "Сбор файлов" и "Помощник ученика", чат-бот "Пушкинская карта" и много другое", - отметили в компании.

Пользователям Сферума также доступны учебные материалы ФГИС "Моя школа", приложение "Госуслуги Моя школа" с оценками, школьным расписанием и домашним заданием, сервис "Справка в школу", который позволяет оперативно получать уведомления от педагогов и родителям отправлять заявления об отсутствии ребенка в школе.

"Особый акцент сделан на безопасности. В Сферум в Max для пользователей с ролью "учащийся" по умолчанию работает "Безопасный режим", - сообщили в VK.

Там добавили, что это позволит повысить защищенность коммуникаций по учебе, поддерживая комфортную среду для детского общения.