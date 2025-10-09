Фильм о расследовании Херша подрыва "Северных потоков" собрал овации

НЬЮ-ЙОРК, 9 окт — РИА Новости. Документальный фильм Cover-Up ("Утаивание"), посвящённый карьере лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша и его самым громким расследованиям, включая публикацию о подрыве газопроводов "Северный поток", собрал овации на спецпоказе в рамках Нью-Йоркского кинофестиваля, передает корреспондент РИА Новости.
Фильм рассказывает о наиболее значимых публикациях Херша - раскрытии резни в Сонгми во время войны во Вьетнаме, пыток заключенных в тюрьме Абу-Грейб в Ираке и других громких темах. Отдельный акцент сделан на его расследовании подрыва "Северных потоков", за которое журналист подвергся критике за использование единственного источника.
"Что мне оставалось делать? Не писать об этом? Даже если источников девять, иногда лучше, когда он один", - ответил Херш на критику в фильме, говоря о расследовании подрыва "Северных потоков".
Показ фильма, прошедший в среду, собрал полный зал - все билеты были распроданы. После завершения сеанса публика аплодировала стоя, приветствуя смелость и принципиальность журналиста.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал тогдашний президент США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявлял, что именно США и Великобритания препятствуют запуску объективного международного расследования теракта в отношении "Северных потоков".