Фильм о расследовании Херша подрыва "Северных потоков" собрал овации

НЬЮ-ЙОРК, 9 окт — РИА Новости. Документальный фильм Cover-Up ("Утаивание"), посвящённый карьере лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша и его самым громким расследованиям, включая публикацию о подрыве газопроводов "Северный поток", собрал овации на спецпоказе в рамках Нью-Йоркского кинофестиваля, передает корреспондент РИА Новости.

"Что мне оставалось делать? Не писать об этом? Даже если источников девять, иногда лучше, когда он один", - ответил Херш на критику в фильме, говоря о расследовании подрыва "Северных потоков".