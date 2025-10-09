Работы по извлечению тел из массового захоронения мирных жителей, погибших в 2022-м во время боев в Северодонецке в ЛНР. Архивное фото

Более 500 тел могут оставаться в массовом захоронении в Северодонецке

ЛУГАНСК, 9 окт — РИА Новости. В массовом захоронении в Северодонецке могут оставаться еще более 500 тел мирных жителей, сообщил РИА Новости руководитель аппарата уполномоченного по правам человека в ЛНР Даниил Стяжкин.

"Мы предполагаем, что здесь захоронено больше 500 человек (помимо найденных ранее. — Прим. ред.)", — сказал он.

По словам Стяжкина, тела укладывали в несколько слоев друг на друга, так как из-за активных боевых действий хоронили очень быстро и с большими рисками.

"Мы с вами наблюдаем очень широкую и достаточно глубокую траншею, которая создавалась с применением техники — трактором, она готовилась для того, чтобы тела в нее опускались и были захоронены в несколько этажей", — добавил он.