Более 500 тел могут оставаться в массовом захоронении в Северодонецке
2025-10-09T12:13:00+03:00
ЛУГАНСК, 9 окт — РИА Новости. В массовом захоронении в Северодонецке могут оставаться еще более 500 тел мирных жителей, сообщил РИА Новости руководитель аппарата уполномоченного по правам человека в ЛНР Даниил Стяжкин.
"Мы предполагаем, что здесь захоронено больше 500 человек (помимо найденных ранее. — Прим. ред.)", — сказал он.
По словам Стяжкина, тела укладывали в несколько слоев друг на друга, так как из-за активных боевых действий хоронили очень быстро и с большими рисками.
"Мы с вами наблюдаем очень широкую и достаточно глубокую траншею, которая создавалась с применением техники — трактором, она готовилась для того, чтобы тела в нее опускались и были захоронены в несколько этажей", — добавил он.
Летом 2024 года команда межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечению памяти начала работы по извлечению тел из одного из самых крупных массовых захоронений мирных жителей, погибших в 2022 году в Северодонецке
. В работах также участвовали сотрудники главка Следственного комитета по ЛНР
и судебно-экспертного центра. Из захоронения подняли около 230 тел.