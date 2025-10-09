Рейтинг@Mail.ru
Более 500 тел могут оставаться в массовом захоронении в Северодонецке - РИА Новости, 09.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:13 09.10.2025 (обновлено: 13:30 09.10.2025)
Более 500 тел могут оставаться в массовом захоронении в Северодонецке
Более 500 тел могут оставаться в массовом захоронении в Северодонецке - РИА Новости, 09.10.2025
Более 500 тел могут оставаться в массовом захоронении в Северодонецке
В массовом захоронении в Северодонецке могут оставаться еще более 500 тел мирных жителей, сообщил РИА Новости руководитель аппарата уполномоченного по правам... РИА Новости, 09.10.2025
Более 500 тел могут оставаться в массовом захоронении в Северодонецке

Более 500 тел могут оставаться в массовом захоронении в Северодонецке в ЛНР

© РИА НовостиРаботы по извлечению тел из массового захоронения мирных жителей, погибших в 2022-м во время боев в Северодонецке в ЛНР
Работы по извлечению тел из массового захоронения мирных жителей, погибших в 2022-м во время боев в Северодонецке в ЛНР - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© РИА Новости
Работы по извлечению тел из массового захоронения мирных жителей, погибших в 2022-м во время боев в Северодонецке в ЛНР. Архивное фото
ЛУГАНСК, 9 окт — РИА Новости. В массовом захоронении в Северодонецке могут оставаться еще более 500 тел мирных жителей, сообщил РИА Новости руководитель аппарата уполномоченного по правам человека в ЛНР Даниил Стяжкин.
"Мы предполагаем, что здесь захоронено больше 500 человек (помимо найденных ранее. — Прим. ред.)", — сказал он.
По словам Стяжкина, тела укладывали в несколько слоев друг на друга, так как из-за активных боевых действий хоронили очень быстро и с большими рисками.
"Мы с вами наблюдаем очень широкую и достаточно глубокую траншею, которая создавалась с применением техники — трактором, она готовилась для того, чтобы тела в нее опускались и были захоронены в несколько этажей", — добавил он.
Летом 2024 года команда межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечению памяти начала работы по извлечению тел из одного из самых крупных массовых захоронений мирных жителей, погибших в 2022 году в Северодонецке. В работах также участвовали сотрудники главка Следственного комитета по ЛНР и судебно-экспертного центра. Из захоронения подняли около 230 тел.
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Мирошник объяснил, почему ВСУ совершают военные преступления
30 сентября, 07:01
 
Специальная военная операция на УкраинеСеверодонецкЛуганская Народная РеспубликаРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Общество
 
 
