Вучич призвал ООН отреагировать на поставку Турцией дронов Косово

БЕЛГРАД, 9 окт - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич призвал ООН отреагировать в связи с поставкой Анкарой БПЛА самопровозглашенной республике Косово, а Турцию - соблюдать резолюцию СБ ООН и другие международные нормы и прекратить вооружение Приштины.

Косовоалбанский "премьер" с техническим мандатом Альбин Курти объявил в среду, что Приштина получила из Турции тысячи боевых дронов-камикадзе Skydagger R TF-1 5, поставка которых планировалась на январь 2026 года, но произошла на три месяца раньше. Вучич в среду заявил, что его ужасает поведение Турции и вооружение Приштины, выступив с утверждением, что Турция не хочет стабильности Западных Балкан и мечтает о воссоздании Оттоманской империи.

"Просим ООН реагировать, чтобы соблюдались резолюции, которые приняли, чтобы соблюдался Устав ООН. Нам в данный момент не нужно новое обострение, будем сохранять мир и стабильность. Просим наших турецких партнеров еще раз разговаривать с нами, учесть наши интересы. Хочу напомнить тем, кто не слышал, кажется, турецкие СМИ написали, что Вучич сказал: "Турция имеет большое значение для стабильности региона", так вот, поведение Турции имеет самое большое значение для этого региона. Хочу это подчеркнуть еще раз и попросить наших турецких партнеров и президента (Турции Реджепа Тайипа - ред.) Эрдогана учесть интересы не только свои и своей страны, но и всего региона и Сербии как партнерской и дружеской страны и международные акты", - заявил Вучич в обращении к гражданам в четверг.

При этом он отметил, что Белград желает наилучших отношений с Анкарой , а Эрдоган является величайшем турецким лидером после Мустафы Кемаля Ататюрка.

Вучич добавил, что его работа как главы государства заключается в том, чтобы строить хорошие отношения, и в том, чтобы, "когда народ поставлен под угрозу противозаконной поставкой оружия, встать на сторону народа и бороться за его интересы".

"Совершенно точно буду разговаривать с президентом Эрдоганом, и не в первый раз. Более года назад в разговоре в представительстве Турции при ООН... я попросил президента Эрдогана, чтобы прекратили вооружать Приштину, присутствовал он сам и его ближайший соратник и министр иностранных дел Хакан Фидан . Я просил их и указал на резолюцию СБ ООН 1244 и на другие акты", - отметил Вучич.

Словенией, ФРГ и Он добавил, что власти Сербии ранее также просили США прекратить вооружение Приштины, и зачитал список оружия и военного оборудования, поставленный Силам безопасности Косово (СБК) этими странами, а также Хорватией Великобританией в рамках десятилетнего плана трансформации СБК в полноценную армию.

Начальник генштаба Сербии генерал Милан Мойсилович в среду выразил протест командующему контингентом НАТО в Косово (KFOR) турецкому генерал-майору Озкану Улуташу из-за поставки косовоалбанским властям дронов-камикадзе из Турции.

Самопровозглашенная республика Косово в начале сентября получила по контракту из США малые разведывательные БПЛА AeroVironment RQ-20 Puma. В середине августа военизированные СБК получили по контракту из США 50 бронетранспортеров M1117.

Вучич в 2022 году упрекал Запад в лицемерии, когда тот осудил покупку Белградом комплексов ПВО FK-3 в Китае , хотя Великобритания поставляла ПТРК "Джавелин" и ПТУР NLAW самопровозглашенной республике Косово.

Вучич заявлял и о том, что США, ФРГ и Турция активно вооружают военизированные СБК. Согласно его данным, СБК к 2027 году должны быть оснащены 360 единицами бронетехники, вертолетами, ПТУР, самоходными минометами, гаубицами, ударными и разведывательными беспилотниками и дронами-камикадзе, "поставляемыми США, Германией и Турцией".