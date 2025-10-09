Рейтинг@Mail.ru
Вучич призвал ООН отреагировать на поставку Турцией дронов Косово - РИА Новости, 09.10.2025
22:09 09.10.2025
Вучич призвал ООН отреагировать на поставку Турцией дронов Косово
Вучич призвал ООН отреагировать на поставку Турцией дронов Косово
в мире
турция
сербия
приштина
александр вучич
альбин курти
хакан фидан
оон
турция
сербия
приштина
в мире, турция, сербия, приштина, александр вучич, альбин курти, хакан фидан, оон, нато, f-15se
В мире, Турция, Сербия, Приштина, Александр Вучич, Альбин Курти, Хакан Фидан, ООН, НАТО, F-15SE
Вучич призвал ООН отреагировать на поставку Турцией дронов Косово

Вучич призвал Турцию прекратить вооружение Приштины

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 9 окт - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич призвал ООН отреагировать в связи с поставкой Анкарой БПЛА самопровозглашенной республике Косово, а Турцию - соблюдать резолюцию СБ ООН и другие международные нормы и прекратить вооружение Приштины.
Косовоалбанский "премьер" с техническим мандатом Альбин Курти объявил в среду, что Приштина получила из Турции тысячи боевых дронов-камикадзе Skydagger RTF-15, поставка которых планировалась на январь 2026 года, но произошла на три месяца раньше. Вучич в среду заявил, что его ужасает поведение Турции и вооружение Приштины, выступив с утверждением, что Турция не хочет стабильности Западных Балкан и мечтает о воссоздании Оттоманской империи.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Вучич заявил о более 700 нападениях на сербов в Косово и Метохии
Вчера, 21:57
"Просим ООН реагировать, чтобы соблюдались резолюции, которые приняли, чтобы соблюдался Устав ООН. Нам в данный момент не нужно новое обострение, будем сохранять мир и стабильность. Просим наших турецких партнеров еще раз разговаривать с нами, учесть наши интересы. Хочу напомнить тем, кто не слышал, кажется, турецкие СМИ написали, что Вучич сказал: "Турция имеет большое значение для стабильности региона", так вот, поведение Турции имеет самое большое значение для этого региона. Хочу это подчеркнуть еще раз и попросить наших турецких партнеров и президента (Турции Реджепа Тайипа - ред.) Эрдогана учесть интересы не только свои и своей страны, но и всего региона и Сербии как партнерской и дружеской страны и международные акты", - заявил Вучич в обращении к гражданам в четверг.
При этом он отметил, что Белград желает наилучших отношений с Анкарой, а Эрдоган является величайшем турецким лидером после Мустафы Кемаля Ататюрка.
Вучич добавил, что его работа как главы государства заключается в том, чтобы строить хорошие отношения, и в том, чтобы, "когда народ поставлен под угрозу противозаконной поставкой оружия, встать на сторону народа и бороться за его интересы".
Президент Сербии Александр Вучич выступает на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Вучич обвинил Турцию в грубом нарушении Устава ООН
8 октября, 20:51
"Совершенно точно буду разговаривать с президентом Эрдоганом, и не в первый раз. Более года назад в разговоре в представительстве Турции при ООН... я попросил президента Эрдогана, чтобы прекратили вооружать Приштину, присутствовал он сам и его ближайший соратник и министр иностранных дел Хакан Фидан. Я просил их и указал на резолюцию СБ ООН 1244 и на другие акты", - отметил Вучич.
Он добавил, что власти Сербии ранее также просили США прекратить вооружение Приштины, и зачитал список оружия и военного оборудования, поставленный Силам безопасности Косово (СБК) этими странами, а также Хорватией, Словенией, ФРГ и Великобританией в рамках десятилетнего плана трансформации СБК в полноценную армию.
Начальник генштаба Сербии генерал Милан Мойсилович в среду выразил протест командующему контингентом НАТО в Косово (KFOR) турецкому генерал-майору Озкану Улуташу из-за поставки косовоалбанским властям дронов-камикадзе из Турции.
Президент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Вучич поблагодарил Путина за оценку ситуации в Сербии
3 октября, 15:37
Самопровозглашенная республика Косово в начале сентября получила по контракту из США малые разведывательные БПЛА AeroVironment RQ-20 Puma. В середине августа военизированные СБК получили по контракту из США 50 бронетранспортеров M1117.
Вучич в 2022 году упрекал Запад в лицемерии, когда тот осудил покупку Белградом комплексов ПВО FK-3 в Китае, хотя Великобритания поставляла ПТРК "Джавелин" и ПТУР NLAW самопровозглашенной республике Косово.
Вучич заявлял и о том, что США, ФРГ и Турция активно вооружают военизированные СБК. Согласно его данным, СБК к 2027 году должны быть оснащены 360 единицами бронетехники, вертолетами, ПТУР, самоходными минометами, гаубицами, ударными и разведывательными беспилотниками и дронами-камикадзе, "поставляемыми США, Германией и Турцией".
В 1999 году вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии привело к бомбардировкам СРЮ (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета безопасности ООН на основе утверждения западных стран о том, что власти СРЮ якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года.
Флаг Сербии - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
В Сербии назвали отказ от вступления в ЕС актом гражданского мужества
29 сентября, 15:01
 
В миреТурцияСербияПриштинаАлександр ВучичАльбин КуртиХакан ФиданООННАТОF-15SE
 
 
