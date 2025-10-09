Рейтинг@Mail.ru
Сербия оказала Курской области гуманитарную помощь - РИА Новости, 09.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:26 09.10.2025
https://ria.ru/20251009/serbija-2047378080.html
Сербия оказала Курской области гуманитарную помощь
Сербия оказала Курской области гуманитарную помощь - РИА Новости, 09.10.2025
Сербия оказала Курской области гуманитарную помощь
Сербия оказала Курской области гуманитарную помощь в размере 472 миллионов рублей, сообщили в российском МИД. РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T20:26:00+03:00
2025-10-09T20:26:00+03:00
курская область
россия
сербия
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/78229/41/782294198_0:84:2816:1668_1920x0_80_0_0_69a56cd724ca14755178aaa3fc119228.jpg
https://ria.ru/20250223/vlasti-2001092817.html
курская область
россия
сербия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/78229/41/782294198_0:0:2508:1880_1920x0_80_0_0_0094f635632530b16e069e47816b003a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, россия, сербия, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, в мире
Курская область, Россия, Сербия, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, В мире
Сербия оказала Курской области гуманитарную помощь

МИД РФ: Сербия оказала гуманитарную помощь Курской области на 472 млн рублей

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкФлаг Сербии
Флаг Сербии - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в медиабанк
Флаг Сербии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Сербия оказала Курской области гуманитарную помощь в размере 472 миллионов рублей, сообщили в российском МИД.
"Восьмого октября правительство Республики Сербии предоставило Курской области финансовую гуманитарную помощь в размере 472 миллионов рублей. Средства поступили в Фонд развития Курской области, который реализует проекты поддержки наиболее незащищенных слоев населения региона, пострадавшего от преступных действий киевского режима", - сообщили в МИД.
В документе подчеркивается, что Москва выражает признательность Белграду за внимание и неравнодушие к судьбам российских граждан.
"В этом есть особый символизм, отражающий многовековое братство, близкие связи между нашими странами и народами", - отметили в МИД.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля 2025 года доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
Житель села Рыжевка Курской области - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
На выплаты жителям Курской области направят 44 миллиарда рублей
23 февраля, 10:06
 
Курская областьРоссияСербияВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала