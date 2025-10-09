МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Сербия оказала Курской области гуманитарную помощь в размере 472 миллионов рублей, сообщили в российском МИД.

"В этом есть особый символизм, отражающий многовековое братство, близкие связи между нашими странами и народами", - отметили в МИД.