МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Сербия оказала Курской области гуманитарную помощь в размере 472 миллионов рублей, сообщили в российском МИД.
"Восьмого октября правительство Республики Сербии предоставило Курской области финансовую гуманитарную помощь в размере 472 миллионов рублей. Средства поступили в Фонд развития Курской области, который реализует проекты поддержки наиболее незащищенных слоев населения региона, пострадавшего от преступных действий киевского режима", - сообщили в МИД.
"В этом есть особый символизм, отражающий многовековое братство, близкие связи между нашими странами и народами", - отметили в МИД.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля 2025 года доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
