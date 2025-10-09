https://ria.ru/20251009/serbija-2047377445.html
Хинштейн рассказал про выделенные Сербией деньги для Курской области
Хинштейн рассказал про выделенные Сербией деньги для Курской области - РИА Новости, 09.10.2025
Хинштейн рассказал про выделенные Сербией деньги для Курской области
Выделенные Сербией для Курской области средства направят на ремонт реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и капремонт... РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T20:21:00+03:00
2025-10-09T20:21:00+03:00
2025-10-09T20:21:00+03:00
курская область
сербия
курск
александр хинштейн
курская область
сербия
курск
Хинштейн рассказал, на что пойдут выделенные Сербией деньги для Курской области
КУРСК, 9 окт - РИА Новости. Выделенные Сербией для Курской области средства направят на ремонт реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и капремонт родильного дома в Курске, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
Ранее в российском МИД сообщили, что правительство Сербии
предоставило Курской области
финансовую гуманитарную помощь в размере 472 миллионов рублей. Уточнялось, что средства поступили в Фонд развития Курской области, который реализует проекты поддержки наиболее незащищенных слоев населения региона, пострадавшего от преступных действий киевского режима.
"Помощь Курской области идёт не просто со всей страны — со всего мира. Сербия оказала региону финансовую гуманитарную помощь в размере 472 миллионов рублей. Это значимая поддержка, особенно учитывая ситуацию, в которой сегодня находится Курская область. С такими испытаниями в истории современной страны не сталкивался ни один другой регион", - сообщил Хинштейн
в своем Telegram-канале
.
Он уточнил, что поступившие от Сербии средства направят на защиту детства и развитие медицины.
"Ремонт специализированного центра "Аистёнок", в котором живут и проходят реабилитацию 90 детей с ОВЗ, капремонт роддома №1 на улице Ленина и приобретение машин для курских поликлиник. Благодарю наш братский народ за неизменную поддержку в это непростое время!" - добавил глава региона.