20:21 09.10.2025
Хинштейн рассказал про выделенные Сербией деньги для Курской области
курская область
сербия
курск
александр хинштейн
курская область, сербия, курск, александр хинштейн
Курская область, Сербия, Курск, Александр Хинштейн
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАлександр Хинштейн
Александр Хинштейн
КУРСК, 9 окт - РИА Новости. Выделенные Сербией для Курской области средства направят на ремонт реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и капремонт родильного дома в Курске, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
Ранее в российском МИД сообщили, что правительство Сербии предоставило Курской области финансовую гуманитарную помощь в размере 472 миллионов рублей. Уточнялось, что средства поступили в Фонд развития Курской области, который реализует проекты поддержки наиболее незащищенных слоев населения региона, пострадавшего от преступных действий киевского режима.
"Помощь Курской области идёт не просто со всей страны — со всего мира. Сербия оказала региону финансовую гуманитарную помощь в размере 472 миллионов рублей. Это значимая поддержка, особенно учитывая ситуацию, в которой сегодня находится Курская область. С такими испытаниями в истории современной страны не сталкивался ни один другой регион", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что поступившие от Сербии средства направят на защиту детства и развитие медицины.
"Ремонт специализированного центра "Аистёнок", в котором живут и проходят реабилитацию 90 детей с ОВЗ, капремонт роддома №1 на улице Ленина и приобретение машин для курских поликлиник. Благодарю наш братский народ за неизменную поддержку в это непростое время!" - добавил глава региона.
Курская областьСербияКурскАлександр Хинштейн
 
 
