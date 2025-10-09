Хинштейн рассказал про выделенные Сербией деньги для Курской области

КУРСК, 9 окт - РИА Новости. Выделенные Сербией для Курской области средства направят на ремонт реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и капремонт родильного дома в Курске, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

Ранее в российском МИД сообщили, что правительство Сербии предоставило Курской области финансовую гуманитарную помощь в размере 472 миллионов рублей. Уточнялось, что средства поступили в Фонд развития Курской области, который реализует проекты поддержки наиболее незащищенных слоев населения региона, пострадавшего от преступных действий киевского режима.

"Помощь Курской области идёт не просто со всей страны — со всего мира. Сербия оказала региону финансовую гуманитарную помощь в размере 472 миллионов рублей. Это значимая поддержка, особенно учитывая ситуацию, в которой сегодня находится Курская область. С такими испытаниями в истории современной страны не сталкивался ни один другой регион", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале

Он уточнил, что поступившие от Сербии средства направят на защиту детства и развитие медицины.