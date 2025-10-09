Рейтинг@Mail.ru
Сенат США снова отклонил законопроекты о продлении финансирования - РИА Новости, 09.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:17 09.10.2025 (обновлено: 20:46 09.10.2025)
https://ria.ru/20251009/senat-2047376251.html
Сенат США снова отклонил законопроекты о продлении финансирования
Сенат США снова отклонил законопроекты о продлении финансирования - РИА Новости, 09.10.2025
Сенат США снова отклонил законопроекты о продлении финансирования
Сенат США в седьмой раз отклонил законопроекты демократов и республиканцев о продлении финансирования правительства, не сумев положить конец шатдауну, следует... РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T20:17:00+03:00
2025-10-09T20:46:00+03:00
в мире
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1b/1861056619_172:518:2888:2046_1920x0_80_0_0_678a8fdafb90e0619928d775ee106e27.jpg
https://ria.ru/20251006/smi-2046575802.html
https://ria.ru/20251007/tramp-2046947765.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1b/1861056619_279:0:3010:2048_1920x0_80_0_0_7427d090b96dbf3bd4a2038755dc8535.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша
В мире, США
Сенат США снова отклонил законопроекты о продлении финансирования

Сенат США в седьмой раз отклонил законопроекты о финансировании правительства

© AP Photo / Carolyn KasterФлаги США в здании Капитолия в Вашингтоне
Флаги США в здании Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© AP Photo / Carolyn Kaster
Флаги США в здании Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 9 окт — РИА Новости. Сенат США в седьмой раз отклонил законопроекты демократов и республиканцев о продлении финансирования правительства, не сумев положить конец шатдауну, следует из итогов голосования, которое транслировал телеканал C-Span.
Согласно результатам голосования, законопроект демократов не прошел, набрав 47 голосов за и 50 — против. Голосование по республиканской инициативе еще продолжается, но она уже не сможет получить необходимые 60 голосов.
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Шатдаун в США может растянуться на недели, пишут СМИ
6 октября, 09:25

Шатдаун в США

Новый финансовый год в США начался 1 октября в условиях отсутствия согласованного конгрессом бюджета правительства. Это вынудило федеральные власти приостановить работу, под ударом оказались до 40 процентов сотрудников — свыше 800 тысяч человек.

Республиканцы контролируют обе палаты конгресса, но для принятия законопроекта о продолжении финансирования правительства в сенате им требуется набрать 60 голосов. Сейчас у правящей партии 53 мандата.

Президент Дональд Трамп возложил вину за произошедшее на демократов. Он пообещал использовать шатдаун для массовых сокращений персонала и выплат, а также для того, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.
В этот период американские Вооруженные силы продолжают нести службу в полном составе, а сотрудники федеральных правоохранительных органов обязаны выходить на работу. Тем не менее зарплату они пока не получают.
Эксперты предупредили, что каждая неделя шатдауна снижает рост ВВП Соединенных Штатов на 0,1-0,2 процентного пункта. А если нынешний кризис затянется, его последствия могут сильно ударить по экономике страны.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Трамп заявил, что не все американцы заслуживают компенсации из-за шатдауна
7 октября, 22:03
 
В миреСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала