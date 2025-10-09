Сенат США снова отклонил законопроекты о продлении финансирования

ВАШИНГТОН, 9 окт — РИА Новости. Сенат США в седьмой раз отклонил законопроекты демократов и республиканцев о продлении финансирования правительства, не сумев положить конец шатдауну, следует из итогов голосования, которое транслировал телеканал Сенат США в седьмой раз отклонил законопроекты демократов и республиканцев о продлении финансирования правительства, не сумев положить конец шатдауну, следует из итогов голосования, которое транслировал телеканал C-Span

Согласно результатам голосования, законопроект демократов не прошел, набрав 47 голосов за и 50 — против. Голосование по республиканской инициативе еще продолжается, но она уже не сможет получить необходимые 60 голосов.

Шатдаун в США

Новый финансовый год в США начался 1 октября в условиях отсутствия согласованного конгрессом бюджета правительства. Это вынудило федеральные власти приостановить работу, под ударом оказались до 40 процентов сотрудников — свыше 800 тысяч человек.

Республиканцы контролируют обе палаты конгресса, но для принятия законопроекта о продолжении финансирования правительства в сенате им требуется набрать 60 голосов. Сейчас у правящей партии 53 мандата.

Президент Дональд Трамп возложил вину за произошедшее на демократов. Он пообещал использовать шатдаун для массовых сокращений персонала и выплат, а также для того, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.

В этот период американские Вооруженные силы продолжают нести службу в полном составе, а сотрудники федеральных правоохранительных органов обязаны выходить на работу. Тем не менее зарплату они пока не получают.