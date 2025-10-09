Агрогородки, построенные по примеру Белоруссии, разовьют российские села

КАЛИНИНГРАД, 9 окт - РИА Новости. Агрогородки, построенные по примеру Белоруссии, смогут помочь развивать села в России, засеивать заброшенные или "сложные" поля, считает депутат Госдумы, член комиссии по аграрным вопросам Парламентского собрания Союза Белоруссии и России Антон Гетта.

В четверг в Калининграде состоялось заседание комиссии по аграрным вопросам Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, на котором депутаты обсудили вопросы по формированию правовых основ Союзного государства для проведения аграрной политики и обеспечения продовольственной безопасности.

"Есть прекрасный проект агрогородков в Республике Беларусь. Когда мы строим жилье для людей, даем им хорошие зарплаты, помогаем с техникой. Это может быть либо лизинг техники для предприятия, либо вообще технику можно привлекать, брать на время сбора урожая, сева... ТЗ, по-моему, это называется в Беларуси, товарная заготовка", - сказал Гетта.

Он отметил, что реализация такого проекта в России могла бы снизить количество заброшенных полей или полей, у которых не очень высокая урожайность. Крупные агрохолдинги не всегда готовы обрабатывать "сложные" земли, но при хорошем уходе и чуть больших усилиях они тоже будут плодородными.

"Поэтому мы договорились уже с коллегами - белорусами, что следующее заседание комиссии, которая... уже будет проходить в Белоруссии, должна быть в том месте, где такой городок создан. Я очень хочу его посмотреть. А еще коллеги мне пообещали дать все расчеты, то есть, стратегию, концепцию создания этих агрогородков", - добавил депутат.

Гетта уточнил, что в Белоруссии такие городки строятся с участием государства. В России это тоже может быть и государство, и частный бизнес, или частно-государственное партнерство.

В ходе заседания с участием представителей правительства Калининградской области депутаты обсудили межрегиональное сотрудничество с Белоруссией, а также рассмотрели перспективные направления научно-технической и производственной кооперации в сфере сельского хозяйства.

Парламентарии также рассмотрели вопросы выполнения мероприятий в аграрной сфере, основных направлений реализации положений договора о создании Союзного государства на 2024–2026 годы.