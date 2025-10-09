Рейтинг@Mail.ru
Агрогородки, построенные по примеру Белоруссии, разовьют российские села - РИА Новости, 09.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Парламентское собрание СГ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
 
22:32 09.10.2025
https://ria.ru/20251009/sela-2047397281.html
Агрогородки, построенные по примеру Белоруссии, разовьют российские села
Агрогородки, построенные по примеру Белоруссии, разовьют российские села - РИА Новости, 09.10.2025
Агрогородки, построенные по примеру Белоруссии, разовьют российские села
Агрогородки, построенные по примеру Белоруссии, смогут помочь развивать села в России, засеивать заброшенные или "сложные" поля, считает депутат Госдумы, член... РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T22:32:00+03:00
2025-10-09T22:32:00+03:00
парламентское собрание союза беларуси и россии
белоруссия
россия
калининград
антон гетта
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005675647_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e3a2eb94b99f86af0a20f26737af9f3f.jpg
https://ria.ru/20251009/melioratsiya-2047333496.html
https://ria.ru/20251009/deputaty-2047396303.html
белоруссия
россия
калининград
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005675647_86:0:1225:854_1920x0_80_0_0_9bd9a4365a9fc75bd5de47e7fe5b74db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, россия, калининград, антон гетта, госдума рф
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Белоруссия, Россия, Калининград, Антон Гетта, Госдума РФ
Агрогородки, построенные по примеру Белоруссии, разовьют российские села

Гетта: агрогородки, построенные по примеру Белоруссии, разовьют российские села

© РИА Новости / Пресс-служба "Роскосмоса" | Перейти в медиабанкФлаги России и Белоруссии
Флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© РИА Новости / Пресс-служба "Роскосмоса"
Перейти в медиабанк
Флаги России и Белоруссии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАЛИНИНГРАД, 9 окт - РИА Новости. Агрогородки, построенные по примеру Белоруссии, смогут помочь развивать села в России, засеивать заброшенные или "сложные" поля, считает депутат Госдумы, член комиссии по аграрным вопросам Парламентского собрания Союза Белоруссии и России Антон Гетта.
В четверг в Калининграде состоялось заседание комиссии по аграрным вопросам Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, на котором депутаты обсудили вопросы по формированию правовых основ Союзного государства для проведения аграрной политики и обеспечения продовольственной безопасности.
Сельское хозяйство - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Белорусские специалисты помогут Калининградской области в мелиорации земель
Вчера, 17:14
"Есть прекрасный проект агрогородков в Республике Беларусь. Когда мы строим жилье для людей, даем им хорошие зарплаты, помогаем с техникой. Это может быть либо лизинг техники для предприятия, либо вообще технику можно привлекать, брать на время сбора урожая, сева... ТЗ, по-моему, это называется в Беларуси, товарная заготовка", - сказал Гетта.
Он отметил, что реализация такого проекта в России могла бы снизить количество заброшенных полей или полей, у которых не очень высокая урожайность. Крупные агрохолдинги не всегда готовы обрабатывать "сложные" земли, но при хорошем уходе и чуть больших усилиях они тоже будут плодородными.
"Поэтому мы договорились уже с коллегами - белорусами, что следующее заседание комиссии, которая... уже будет проходить в Белоруссии, должна быть в том месте, где такой городок создан. Я очень хочу его посмотреть. А еще коллеги мне пообещали дать все расчеты, то есть, стратегию, концепцию создания этих агрогородков", - добавил депутат.
Гетта уточнил, что в Белоруссии такие городки строятся с участием государства. В России это тоже может быть и государство, и частный бизнес, или частно-государственное партнерство.
В ходе заседания с участием представителей правительства Калининградской области депутаты обсудили межрегиональное сотрудничество с Белоруссией, а также рассмотрели перспективные направления научно-технической и производственной кооперации в сфере сельского хозяйства.
Парламентарии также рассмотрели вопросы выполнения мероприятий в аграрной сфере, основных направлений реализации положений договора о создании Союзного государства на 2024–2026 годы.
Парламентское собрание Союза Белоруссии и России – представительный и законодательный орган Союзного государства. Это законодательная ветвь власти. Парламентское собрание работает над законопроектами, но поскольку приходится учитывать нормативные акты сразу двух стран, основное направление работы - их гармонизация. В компетенции союзных депутатов также находятся выявление и устранение возможных противоречий, обеспечение равных прав граждан в Союзном государстве.
Государственные флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Союзные парламентарии возьмут "шефство" над выполнением договоренностей
Вчера, 22:25
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииБелоруссияРоссияКалининградАнтон ГеттаГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала