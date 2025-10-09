Россиянка чуть не лишилась квартиры после звонка об опломбировке счетчиков

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Россиянка чуть не лишилась квартиры, вступив в телефонный разговор об опломбировке счетчиков, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

В конце лета жительнице Вышнего Волочка Тверской области позвонили якобы по заявке на опломбировку счетчиков. Для закрытия наряда от нее потребовали срочно назвать номер СНИЛС.

Спустя пару дней ей позвонили уже от "работника налоговой инспекции". Тот объявил, что от имени женщины якобы выдали доверенность на некоего гражданина, а тот имеет право распоряжаться ее деньгами и квартирой. По словам звонившего, этот человек связан с ВСУ , а значит, и сама женщина может оказаться под подозрением.

Женщину начали пугать блокировкой счетов и объяснили ей, что для остановки действия доверенности нужно перевести средства в "защищенную банковскую ячейку". Помимо "работника налоговой", ей также звонили "специалист отдела финансового мониторинга" и "следователь".

В результате женщина перевела мошенникам все деньги, после чего они переключились на квартиру. Под их контролем жертва позвонила в риелторскую фирму и заявила, что хочет продать квартиру срочно и по цене ниже рыночной. При этом звонившие пугали ее штрафом, если она расскажет риелтору об "операции".

Договор о продаже квартиры подписали примерно через десять дней после первого звонка, полученные деньги женщина уже успела отправить мошенникам. Она поняла, что ее обманули, только когда те перестали отвечать на звонки. Тогда она обратилась в полицию и к нотариусу за отзывом доверенности, выданной на имя покупателя квартиры.

Полиция возбудила уголовное дело, а женщина оспорила сделку в суде. Там она заявила, что подписала документы не добровольно, а "под моральным убеждением звонивших ей лиц, полагая, что участвует в специальной операции и сохранит таким образом свое жилье".