Рейтинг@Mail.ru
Сбер привлек 1,3 млрд руб спроса на продукты, привязанные к криптовалютам - РИА Новости, 09.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:20 09.10.2025
https://ria.ru/20251009/sber-2047317998.html
Сбер привлек 1,3 млрд руб спроса на продукты, привязанные к криптовалютам
Сбер привлек 1,3 млрд руб спроса на продукты, привязанные к криптовалютам - РИА Новости, 09.10.2025
Сбер привлек 1,3 млрд руб спроса на продукты, привязанные к криптовалютам
Сбер привлек 1,3 миллиарда рублей спроса от клиентов на продукты, привязанные к криптовалютам, сообщил первый заместитель председателя правления Сбербанка... РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T16:20:00+03:00
2025-10-09T16:20:00+03:00
экономика
сбербанк россии
сбер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/09/2047316741_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_6bb07310e21ec0fe03cf52ee06080254.jpg
https://ria.ru/20251008/sberbank-2047065171.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/09/2047316741_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_d8da701737787920ba89c9b23101acde.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, сбербанк россии, сбер
Экономика, Сбербанк России, Сбер
Сбер привлек 1,3 млрд руб спроса на продукты, привязанные к криптовалютам

Сбер привлек 1,3 млрд рублей спроса на продукты, привязанные к криптовалютам

© Фото : пресс-служба СбераПервый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин
Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© Фото : пресс-служба Сбера
Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин
Читать ria.ru в
Дзен
СОЧИ, 9 окт - РИА Новости. Сбер привлек 1,3 миллиарда рублей спроса от клиентов на продукты, привязанные к криптовалютам, сообщил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.
Это заявление он сделал на полях форума инновационных финансовых технологий "Финополис", который сейчас проходит в Сириусе.
Сбер создал для розничных инвесторов различные инвестиционные инструменты – как в формате структурных облигаций, так и формате ЦФА. Отмечается спрос инвесторов на продукты, привязанные к криптовалютам, разрешенные в этом году Центральным банком.
"Это инструменты с экспозицией как на конкретные криптовалюты как Bitcoin (BTC) и Ethereum (ETH), так и на корзины различных криптовалют. Всего инвесторы приобрели их на сумму 1,3 миллиарда рублей. Подобные инструменты в портфеле позволяют диверсифицировать инвестиционные портфели и, самое главное, уйти от риска физического хранения криптовалюты для инвестора", - сказал Ведяхин, его слова приводит пресс-служба Сбера.
Оплата ладонью: проекты на форуме Finopolis ВТБ и Сбербанк - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
В "Сбере" рассказали, когда планируют запустить оплату ладонью в 2026 году
8 октября, 14:35
 
ЭкономикаСбербанк РоссииСбер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала