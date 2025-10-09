https://ria.ru/20251009/sber-2047317998.html
Сбер привлек 1,3 млрд руб спроса на продукты, привязанные к криптовалютам
Сбер привлек 1,3 млрд руб спроса на продукты, привязанные к криптовалютам - РИА Новости, 09.10.2025
Сбер привлек 1,3 млрд руб спроса на продукты, привязанные к криптовалютам
Сбер привлек 1,3 миллиарда рублей спроса от клиентов на продукты, привязанные к криптовалютам, сообщил первый заместитель председателя правления Сбербанка... РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T16:20:00+03:00
2025-10-09T16:20:00+03:00
2025-10-09T16:20:00+03:00
экономика
сбербанк россии
сбер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/09/2047316741_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_6bb07310e21ec0fe03cf52ee06080254.jpg
https://ria.ru/20251008/sberbank-2047065171.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/09/2047316741_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_d8da701737787920ba89c9b23101acde.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сбербанк россии, сбер
Экономика, Сбербанк России, Сбер
Сбер привлек 1,3 млрд руб спроса на продукты, привязанные к криптовалютам
Сбер привлек 1,3 млрд рублей спроса на продукты, привязанные к криптовалютам
СОЧИ, 9 окт - РИА Новости. Сбер привлек 1,3 миллиарда рублей спроса от клиентов на продукты, привязанные к криптовалютам, сообщил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.
Это заявление он сделал на полях форума инновационных финансовых технологий "Финополис", который сейчас проходит в Сириусе.
Сбер создал для розничных инвесторов различные инвестиционные инструменты – как в формате структурных облигаций, так и формате ЦФА. Отмечается спрос инвесторов на продукты, привязанные к криптовалютам, разрешенные в этом году Центральным банком.
"Это инструменты с экспозицией как на конкретные криптовалюты как Bitcoin (BTC) и Ethereum (ETH), так и на корзины различных криптовалют. Всего инвесторы приобрели их на сумму 1,3 миллиарда рублей. Подобные инструменты в портфеле позволяют диверсифицировать инвестиционные портфели и, самое главное, уйти от риска физического хранения криптовалюты для инвестора", - сказал Ведяхин, его слова приводит пресс-служба Сбера.