Сбер привлек 1,3 млрд руб спроса на продукты, привязанные к криптовалютам

СОЧИ, 9 окт - РИА Новости. Сбер привлек 1,3 миллиарда рублей спроса от клиентов на продукты, привязанные к криптовалютам, сообщил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Это заявление он сделал на полях форума инновационных финансовых технологий "Финополис", который сейчас проходит в Сириусе.

Сбер создал для розничных инвесторов различные инвестиционные инструменты – как в формате структурных облигаций, так и формате ЦФА. Отмечается спрос инвесторов на продукты, привязанные к криптовалютам, разрешенные в этом году Центральным банком.