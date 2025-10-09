Санкции против NIS будут иметь последствия для Сербии, заявил Вучич

БЕЛГРАД, 9 окт – РИА Новости. Санкции США против российско-сербской "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) будут иметь тяжелые последствия для политической, экономической, социальной жизни Сербии и всех ее граждан, заявил президент Сербии Александр Вучич.