Санкции против NIS будут иметь последствия для Сербии, заявил Вучич - РИА Новости, 09.10.2025
16:00 09.10.2025
Санкции против NIS будут иметь последствия для Сербии, заявил Вучич
Санкции против NIS будут иметь последствия для Сербии, заявил Вучич
Санкции США против российско-сербской "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) будут иметь тяжелые последствия для политической, экономической, социальной жизни Сербии РИА Новости, 09.10.2025
в мире
сербия
сша
александр вучич
нефтяная индустрия сербии
сербия
сша
в мире, сербия, сша, александр вучич, нефтяная индустрия сербии
В мире, Сербия, США, Александр Вучич, Нефтяная индустрия Сербии
Санкции против NIS будут иметь последствия для Сербии, заявил Вучич

Вучич: санкции США против NIS будут иметь тяжелые последствия для Сербии

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 9 окт – РИА Новости. Санкции США против российско-сербской "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) будут иметь тяжелые последствия для политической, экономической, социальной жизни Сербии и всех ее граждан, заявил президент Сербии Александр Вучич.
"Это плохо для Сербии. Это не вопрос деятельности одной компании, и я вам расскажу, какие последствия это за собой ведет. Это исключительно тяжелые последствия для всей нашей страны в политическом, экономическом, социальном, всяком другом смысле. Важно, чтобы граждане Сербии понимали, что это не направлено против одного, против кого-то в государственном аппарате, это коснется каждого гражданина нашей страны, поэтому мы должны быть едины, чтобы находить наилучшие решения", - сказал он в четверг в обращении к гражданам.
В миреСербияСШААлександр ВучичНефтяная индустрия Сербии
 
 
