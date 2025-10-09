Российско-сербская NIS сообщила о начале действия американских санкций

БЕЛГРАД, 9 окт — РИА Новости. Американские санкции против российско-сербской NIS вступили в силу, сообщили в нефтяной компании.
"NIS оповещает общественность, что до сих пор не продлена особая лицензия Минфина США, которая обеспечивает беспрепятственную оперативную деятельность", — говорится в релизе.
"Нефтяная индустрия Сербии" — одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов. В компании работают около 14 тысяч человек, ежегодные отчисления в бюджет Сербии достигают 9%, она владеет более 400 АЗС.
В "Нефтяной индустрии Сербии" подчеркнули, что обеспечили резервы нефтепродуктов, сербские заправки на фоне санкций снабжают стабильно.
Как подчеркивал основатель партии "Движение социалистов" и бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин, от Белграда требуют отнять часть NIS, находящуюся в российской собственности, и навсегда испортить связи с Москвой.
На Белградской бирже 19 сентября появилось извещение о том, что долю в NIS в размере 11,3% приобрело АО "Интеллидженс" из Санкт-Петербурга, дочерняя компания "Газпрома", а сам газовый холдинг оставил себе одну акцию. "Газпром нефти" принадлежат 44,8% акций NIS, Сербии — 29,8%, остальные ценные бумаги находятся в собственности мелких акционеров.
Бывший координатор США по санкциям Джеймс О'Брайен призывал Россию полностью выйти из доли в "Нефтяной индустрии Сербии".
Санкции против NIS
Вашингтон ввел ограничительные меры против компании 10 января. В марте она подала Минфину США запрос на удаление из списка организаций и лиц под санкциями. После этого Белград несколько раз просил американские власти отсрочить применение ограничений. Предыдущая отсрочка завершалась 26 сентября, ее продлили до 8-9 октября.
Как заявил президент Сербии Александр Вучич, единственным выходом остается национализация компании. Он назвал это "последним шагом" и отметил, что не хочет действовать таким образом.
Политик заявил после встречи с президентом Владимиром Путиным в начале сентября в Пекине, что Москва и Белград будут решать вопрос санкций против NIS совместно.
