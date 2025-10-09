Рейтинг@Mail.ru
Бывший топ-менеджер РЖД до задержания проходил свидетелем по делу - РИА Новости, 09.10.2025
17:29 09.10.2025
https://ria.ru/20251009/sanko-2047342709.html
Бывший топ-менеджер РЖД до задержания проходил свидетелем по делу
Бывший директор ОАО "РЖД" по энергетическому комплексу - начальник "Трансэнерго" Валентин Санько, арестованный по обвинению в мошенничестве, до задержания... РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T17:29:00+03:00
2025-10-09T17:29:00+03:00
россия, вологодская область, агентство по страхованию вкладов, центральный банк рф (цб рф), промэнергобанк
Россия, Вологодская область, Агентство по страхованию вкладов, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Промэнергобанк
Бывший топ-менеджер РЖД до задержания проходил свидетелем по делу

Бывший топ-менеджер РЖД Санько до задержания проходил по делу как свидетель

Молоточек судьи
Молоточек судьи
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Молоточек судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Бывший директор ОАО "РЖД" по энергетическому комплексу - начальник "Трансэнерго" Валентин Санько, арестованный по обвинению в мошенничестве, до задержания проходил по делу в качестве свидетеля, следует из судебных материалов, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
"Доводы защиты о том, что Санько знал о возбуждении уголовного дела, участвовал в следственных действиях, участвовал в производстве по делу в качестве свидетеля, не могут являться достаточным основанием для изменения в отношении него меры пресечения на не связанную с заключением под стражу", - говорится в документе.
Защита просила отпустить Санько под домашний арест или избрать запрет определенных действий, указывая, что он "многие годы после инкриминируемых событий 2015-2020 годов жил и занимал высокие руководящие должности в ОАО "РЖД", не предпринимая попыток скрыться, в том числе зная о расследовании других уголовных дел, связанных с банком".
Адвокаты настаивают, что большинство доказательств по делу находятся у Агентства по страхованию вкладов и их уничтожение невозможно, при этом никто из свидетелей и потерпевших не сообщал о противоправном воздействии со стороны Санько. Однако суд отверг эти доводы, отметив также отсутствие у фигуранта заболеваний, препятствующих содержанию в СИЗО.
"Оставаясь на свободе, Санько может скрыться от органов предварительного следствия и суда, оказать воздействие на свидетелей, потерпевших, либо иным путём воспрепятствовать производству по уголовному делу", - посчитал суд.
Ранее в Тверском суде столицы сообщили РИА Новости, что Санько по решению суда 1 августа был заключен под стражу. Он обвиняется по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Также по делу арестован Алексей Селяков. Согласно материалам дела, Санько вменяется продажа ряду физических и юридических лиц акций банка, у которого отозвана лицензия.
Название банка, с которым связано дело, в материалах не указывается. Однако, по данным Агентства по страхованию вкладов, в отношении бенефициара Промэнергобанка Санько, председателя совета директоров банка Селякова, члена совета директоров Сергея Лединского по заявлению АСВ расследовалось дело по части 4 статьи 160 УК РФ (Присвоение или растрата) и части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество).
ЦБ в августе 2016 года отозвал лицензию у Промэнергобанка, отметив, что кредитная организация создавала реальную угрозу интересам вкладчиков и кредиторов банка. Временная администрация обнаружила признаки вывода активов из Промэнергобанка путем кредитования заемщиков, заведомо не обладающих способностью исполнить свои обязательства перед банком, на общую сумму более 2,4 миллиарда рублей. Арбитражный суд Вологодской области 9 октября 2016 года признал Промэнергобанк банкротом.
По величине активов, согласно данным ЦБ, Промэнергобанк на 1 июля 2016 года занимал 364-е место в банковской системе РФ.
Россия Вологодская область Агентство по страхованию вкладов Центральный Банк РФ (ЦБ РФ) Промэнергобанк
 
 
