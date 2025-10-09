Самозанятые смогут добровольно застраховаться в Соцфонде

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Самозанятые в России смогут с 1 января 2026 года добровольно застраховаться в Соцфонде, заявил премьер РФ Михаил Мишустин.

"Сегодня рассмотрим изменения в законодательство, которыми предусмотрено, что со следующего года самозанятые граждане смогут оформлять оплачиваемые больничные при временной нетрудоспособности. Для чего с 1 января будет предоставлена возможность добровольно застраховаться в Социальном фонде и самостоятельно перечислять соответствующие ежемесячные взносы", - сказал Мишустин

Он подчеркнул, что решение останется за самим человеком, и если он его примет, то в случае болезни или травмы станет, соответственно, получать пособие по нетрудоспособности. А его максимальный размер в год можно выбрать - 35 или 50 тысяч рублей.