Рейтинг@Mail.ru
В Липецкой области разбился МиГ-31 - РИА Новости, 09.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:31 09.10.2025 (обновлено: 23:48 09.10.2025)
https://ria.ru/20251009/samolet-2047402291.html
В Липецкой области разбился МиГ-31
В Липецкой области разбился МиГ-31 - РИА Новости, 09.10.2025
В Липецкой области разбился МиГ-31
Самолет МиГ-31 потерпел аварию в Липецкой области при заходе на посадку, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T23:31:00+03:00
2025-10-09T23:48:00+03:00
происшествия
липецкая область
министерство обороны рф (минобороны рф)
миг-31
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/06/1731271162_0:142:3153:1916_1920x0_80_0_0_54e6fb8deacba5589bffd1dea54e6404.jpg
https://ria.ru/20250701/su-34-2026560595.html
липецкая область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/06/1731271162_499:93:3106:2048_1920x0_80_0_0_90978e16ea7dda1c34457faa47483237.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, липецкая область, министерство обороны рф (минобороны рф), миг-31
Происшествия, Липецкая область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), МиГ-31
В Липецкой области разбился МиГ-31

В Липецкой области самолет МиГ-31 потерпел аварию при заходе на посадку

© РИА Новости / Юрий Стрелец | Перейти в медиабанкИстребитель-перехватчик МиГ-31
Истребитель-перехватчик МиГ-31 - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© РИА Новости / Юрий Стрелец
Перейти в медиабанк
Истребитель-перехватчик МиГ-31. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Самолет МиГ-31 потерпел аварию в Липецкой области при заходе на посадку, сообщили в Минобороны.
"Сегодня около 19.20 мск в Липецкой области при заходе на посадку после выполнения планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию самолет МиГ-31. Экипаж самолета катапультировался, угрозы жизни летчикам нет", — говорится в релизе.
В ведомстве отметили, что истребитель упал в безлюдном районе, полет выполнялся без боекомплекта.
Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
В Нижегородской области разбился Су-34
1 июля, 16:28
 
ПроисшествияЛипецкая областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)МиГ-31
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала