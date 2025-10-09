https://ria.ru/20251009/samolet-2047402291.html
В Липецкой области разбился МиГ-31
Самолет МиГ-31 потерпел аварию в Липецкой области при заходе на посадку, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T23:31:00+03:00
происшествия
липецкая область
министерство обороны рф (минобороны рф)
миг-31
липецкая область
происшествия, липецкая область, министерство обороны рф (минобороны рф), миг-31
В Липецкой области самолет МиГ-31 потерпел аварию при заходе на посадку