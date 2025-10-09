Рейтинг@Mail.ru
ЕП призвал сбивать российские самолеты в европейском воздушном пространстве
13:38 09.10.2025 (обновлено: 13:48 09.10.2025)
ЕП призвал сбивать российские самолеты в европейском воздушном пространстве
ЕП призвал сбивать российские самолеты в европейском воздушном пространстве
Европарламент принял резолюцию, призывающую страны ЕС сбивать российские самолеты в их воздушном пространстве, следует из результатов голосования, при этом... РИА Новости, 09.10.2025
ЕП призвал сбивать российские самолеты в европейском воздушном пространстве

ЕП принял резолюцию, призывающую страны ЕС сбивать российские самолеты

© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 9 окт – РИА Новости. Европарламент принял резолюцию, призывающую страны ЕС сбивать российские самолеты в их воздушном пространстве, следует из результатов голосования, при этом Москва не раз подчеркивала, что обвинения в нарушении Россией воздушного пространства стран Европы беспочвенны, никаких доказательств представлено не было.
"(Европарламент – ред.) поощряет любую инициативу, которая позволяет ЕС и его государствам-членам предпринимать скоординированные, объединенные и соразмерные действия против всех нарушений их воздушного пространства, включая уничтожение воздушных угроз; решительно осуждает безрассудные и эскалационные действия России по нарушению воздушного пространства государств-членов ЕС и союзников по НАТО Польши, Эстонии, Латвии, Литвы и Румынии, а также преднамеренные вторжения БПЛА на критически важные объекты инфраструктуры в Дании, Швеции и Норвегии", - указано в резолюции.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
"Выиграть время": в Киеве обратились к Зеленскому после инцидента с БПЛА
6 октября, 05:46
Во вторник премьер Нидерландов Дик Схоф признал, что ЕС не располагает доказательствами причастности России к запуску дронов на территории Европы.
Ранее СМИ ряда европейских стран сообщали об обнаружении беспилотников вблизи аэропортов. Такие инциденты были зафиксированы в Дании, Норвегии и Германии. В ряде случаев за ними следовали безосновательные заявления о причастности к ним России.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что в Европе много политиков, которые сейчас склонны во всем винить Россию, причем делают это безосновательно и огульно.
Североатлантический совет НАТО ранее возложил на Россию ответственность за инциденты с БПЛА и самолетами в Польше, Эстонии и других странах, при этом в Москве уже заявляли, что никаких доказательств причастности РФ ни одна страна не привела. Директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников ранее заявил в разговоре с РИА Новости, что истерика вокруг попадания неких БПЛА на территорию Евросоюза раздувается только для оправдания расходов на милитаризацию.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
"Мы это сделаем": Мерц сделал признание после инцидента с БПЛА
6 октября, 02:04
 
ЕвросоюзВ миреЕвропаМоскваРоссияДмитрий ПесковЕвропарламентНАТО
 
 
