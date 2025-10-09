ЕП призвал сбивать российские самолеты в европейском воздушном пространстве

БРЮССЕЛЬ, 9 окт – РИА Новости. Европарламент принял резолюцию, призывающую страны ЕС сбивать российские самолеты в их воздушном пространстве, следует из результатов голосования, при этом Москва не раз подчеркивала, что обвинения в нарушении Россией воздушного пространства стран Европы беспочвенны, никаких доказательств представлено не было.