02:50 09.10.2025 (обновлено: 02:58 09.10.2025)
В Самаре ввели ограничения на полеты
В Самаре ввели ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в Самаре, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 09.10.2025
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в Самаре, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
"Аэропорты: <...> Самара ("Курумоч"), введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в Telegram-канале.
Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнил Кореняко.
 
СамараАртем КоренякоФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Курумоч (аэропорт)Происшествия
 
 
