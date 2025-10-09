Рейтинг@Mail.ru
Российско-Арабский саммит перенесут, сообщили в Кремле
19:41 09.10.2025 (обновлено: 20:18 09.10.2025)
Российско-Арабский саммит перенесут, сообщили в Кремле
Президент Владимир Путин и премьер Ирака Мухаммед Судани, действующий председатель саммита Лиги арабских государств, договорились перенести Российско-Арабский... РИА Новости, 09.10.2025
в мире, владимир путин, лига арабских государств, ирак, россия, москва
В мире, Владимир Путин, Лига арабских государств, Ирак, Россия, Москва

Российско-Арабский саммит перенесут, сообщили в Кремле

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин во время телефонного разговора
Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Президент Владимир Путин и премьер Ирака Мухаммед Судани, действующий председатель саммита Лиги арабских государств, договорились перенести Российско-Арабский саммит, сообщили в Кремле.
Лидеры обсудили намеченный на 15 октября первый Российско-Арабский саммит, который планировали провести в Москве. Путин и Судани согласились, что из-за начала активной фазы реализации плана президента США Дональда Трампа по нормализации ситуации в секторе Газа многим приглашенным лидерам арабских государств было бы затруднительно лично прибыть в Москву.
«

"Поэтому сочтено целесообразным перенести проведение упомянутого Российско-Арабского саммита на более позднее время, которое будет дополнительно согласовано", — уточнили в Кремле.

Российская и иракская стороны передадут по дипломатическим каналам информацию об этом в столицы всех арабских государств.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Открылся сайт первого Российско-Арабского саммита, который пройдет в Москве
3 октября, 15:25
 
В миреВладимир ПутинЛига арабских государствИракРоссияМосква
 
 
