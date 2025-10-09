Российско-Арабский саммит перенесут, сообщили в Кремле

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Президент Владимир Путин и премьер Ирака Мухаммед Судани, действующий председатель саммита Лиги арабских государств, договорились перенести Российско-Арабский саммит, сообщили в Кремле.
Лидеры обсудили намеченный на 15 октября первый Российско-Арабский саммит, который планировали провести в Москве. Путин и Судани согласились, что из-за начала активной фазы реализации плана президента США Дональда Трампа по нормализации ситуации в секторе Газа многим приглашенным лидерам арабских государств было бы затруднительно лично прибыть в Москву.
"Поэтому сочтено целесообразным перенести проведение упомянутого Российско-Арабского саммита на более позднее время, которое будет дополнительно согласовано", — уточнили в Кремле.
Российская и иракская стороны передадут по дипломатическим каналам информацию об этом в столицы всех арабских государств.