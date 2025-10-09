Российско-Арабский саммит перенесут, сообщили в Кремле

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Президент Владимир Путин и премьер Ирака Мухаммед Судани, действующий председатель саммита Лиги арабских государств, договорились перенести Российско-Арабский саммит, сообщили в Кремле.

"Поэтому сочтено целесообразным перенести проведение упомянутого Российско-Арабского саммита на более позднее время, которое будет дополнительно согласовано", — уточнили в Кремле.

Российская и иракская стороны передадут по дипломатическим каналам информацию об этом в столицы всех арабских государств.