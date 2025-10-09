Рейтинг@Mail.ru
В Кремле заявили о переносе Российско-Арабского саммита
19:27 09.10.2025 (обновлено: 19:49 09.10.2025)
В Кремле заявили о переносе Российско-Арабского саммита
Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с премьер-министром Ирака Мухаммедом Судани перенос первого Российско-Арабского саммита, который должен был... РИА Новости, 09.10.2025
2025
В Кремле заявили о переносе Российско-Арабского саммита

Московский Кремль
Московский Кремль. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с премьер-министром Ирака Мухаммедом Судани перенос первого Российско-Арабского саммита, который должен был состояться в Москве 15 октября, на более позднее время на фоне реализации плана по нормализации в Газе, сообщает пресс-служба Кремля.
"Обсуждение касалось намеченного на 15 октября в Москве первого Российско-Арабского саммита", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что с учетом "начала активной фазы реализации плана президента США Дональда Трампа по нормализации в секторе Газа" Путин и Судани согласились, что многим приглашенным лидерам арабских государств "было бы затруднительно в этой ситуации лично прибыть в Москву".
"Поэтому сочтено целесообразным перенести проведение упомянутого Российско-Арабского саммита на более позднее время (которое будет дополнительно согласовано)", - уточняется в сообщении.
Российский государственный флаг на фоне кремлевской башни - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Россия и Ирак передадут информацию о переносе даты саммита в Москве
Заголовок открываемого материала