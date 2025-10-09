https://ria.ru/20251009/samara-2047185730.html
В аэропортах Самары и Саратова сняли ограничения на полеты
В аэропортах Самары и Саратова сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 09.10.2025
В аэропортах Самары и Саратова сняли ограничения на полеты
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Самары и Саратова, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 09.10.2025
В аэропортах Самары и Саратова сняли ограничения на полеты
В аэропортах Самары и Саратова сняли ограничения на прием и выпуск смолетов