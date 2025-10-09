Рейтинг@Mail.ru
Рябков дал оценку ситуации с американским топливом на ЗАЭС - РИА Новости, 09.10.2025
20:02 09.10.2025
Рябков дал оценку ситуации с американским топливом на ЗАЭС
Рябков дал оценку ситуации с американским топливом на ЗАЭС - РИА Новости, 09.10.2025
Рябков дал оценку ситуации с американским топливом на ЗАЭС
Сейчас нет базы для того, чтобы обсуждать США ситуацию с американским топливом на ЗАЭС, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 09.10.2025
в мире, россия, сша, сергей рябков
В мире, Россия, США, Сергей Рябков
Рябков дал оценку ситуации с американским топливом на ЗАЭС

Рябков прокомментировал ситуацию с американским топливом на ЗАЭС

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков выступает на пленарном заседании Государственной думы РФ
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков выступает на пленарном заседании Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков выступает на пленарном заседании Государственной думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Сейчас нет базы для того, чтобы обсуждать США ситуацию с американским топливом на ЗАЭС, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
“Раньше наблюдались ситуации, когда интегрированное в реакторе советской и российской разработки топливо американской разработки создавало проблемы. Это тоже большие риски. Конечно, в ситуации, отличающейся от нынешней, наверное, это стало бы предметом для реальных консультаций, технических обсуждений. Но на сегодня я не вижу базы для того, чтобы что-либо подобное обсуждать с американцами”, - сказал он журналистам.
В миреРоссияСШАСергей Рябков
 
 
