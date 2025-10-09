https://ria.ru/20251009/ryabkov-2047374962.html
Рябков дал оценку ситуации с американским топливом на ЗАЭС
Рябков дал оценку ситуации с американским топливом на ЗАЭС
Сейчас нет базы для того, чтобы обсуждать США ситуацию с американским топливом на ЗАЭС, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 09.10.2025
Рябков дал оценку ситуации с американским топливом на ЗАЭС
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Сейчас нет базы для того, чтобы обсуждать США ситуацию с американским топливом на ЗАЭС, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
“Раньше наблюдались ситуации, когда интегрированное в реакторе советской и российской разработки топливо американской разработки создавало проблемы. Это тоже большие риски. Конечно, в ситуации, отличающейся от нынешней, наверное, это стало бы предметом для реальных консультаций, технических обсуждений. Но на сегодня я не вижу базы для того, чтобы что-либо подобное обсуждать с американцами”, - сказал он журналистам.