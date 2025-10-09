ВС России сбили боеприпас Switchblade на Красноармейском направлении

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Расчет зенитно-ракетного комплекса "Тор-М2" российской группировки войск "Центр" сбил барражирующий боеприпас Switchblade 600 ВСУ американского производства, прикрывая сухопутные подразделения на красноармейском направлении, сообщило Минобороны РФ.
"Расчет ЗРК "Тор-М2" группировки войск "Центр" сбил барражирующий боеприпас Switchblade 600 в ходе защиты позиций войск на красноармейском направлении СВО", - заявили в военном ведомстве.
Отмечается, что эта воздушная цель была уничтожена в ходе боевого дежурства расчета в заданном районе прикрытия. Барражирующий боеприпас подлетал к позициям российских подразделений, когда был обнаружен оператором комплекса. После захвата цели был выполнен пуск ракеты, которая успешно поразила цель на высоте более 200 метров, говорится в сообщении.
Современная аппаратура комплекса "Тор-М2" позволяет эффективно перехватывать различные типы целей — от ударных БПЛА самолетного типа до высокоскоростных крылатых ракет ВСУ, подчеркивает Минобороны РФ. За время боевой работы военнослужащими расчетов ЗРК группировки были сбиты десятки различных целей противника, а высокая мобильность комплексов и современная автоматизированная система управления огнем обеспечивают эффективное прикрытие войск от средств воздушного нападения, добавили в российском военном ведомстве.
