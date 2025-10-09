Рейтинг@Mail.ru
ВС России сбили боеприпас Switchblade на Красноармейском направлении
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:21 09.10.2025
ВС России сбили боеприпас Switchblade на Красноармейском направлении
ВС России сбили боеприпас Switchblade на Красноармейском направлении - РИА Новости, 09.10.2025
ВС России сбили боеприпас Switchblade на Красноармейском направлении
Расчет зенитно-ракетного комплекса "Тор-М2" российской группировки войск "Центр" сбил барражирующий боеприпас Switchblade 600 ВСУ американского производства,... РИА Новости, 09.10.2025
2025
ВС России сбили боеприпас Switchblade на Красноармейском направлении

ВС РФ сбили барражирующий боеприпас Switchblade на Красноармейском направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета РСЗО "Град"
Боевая работа расчета РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета РСЗО "Град". Архивное фото
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Расчет зенитно-ракетного комплекса "Тор-М2" российской группировки войск "Центр" сбил барражирующий боеприпас Switchblade 600 ВСУ американского производства, прикрывая сухопутные подразделения на красноармейском направлении, сообщило Минобороны РФ.
"Расчет ЗРК "Тор-М2" группировки войск "Центр" сбил барражирующий боеприпас Switchblade 600 в ходе защиты позиций войск на красноармейском направлении СВО", - заявили в военном ведомстве.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Зеленский сделал откровенное заявление о ВСУ
9 сентября, 14:33
Отмечается, что эта воздушная цель была уничтожена в ходе боевого дежурства расчета в заданном районе прикрытия. Барражирующий боеприпас подлетал к позициям российских подразделений, когда был обнаружен оператором комплекса. После захвата цели был выполнен пуск ракеты, которая успешно поразила цель на высоте более 200 метров, говорится в сообщении.
Современная аппаратура комплекса "Тор-М2" позволяет эффективно перехватывать различные типы целей — от ударных БПЛА самолетного типа до высокоскоростных крылатых ракет ВСУ, подчеркивает Минобороны РФ. За время боевой работы военнослужащими расчетов ЗРК группировки были сбиты десятки различных целей противника, а высокая мобильность комплексов и современная автоматизированная система управления огнем обеспечивают эффективное прикрытие войск от средств воздушного нападения, добавили в российском военном ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
