Рейтинг@Mail.ru
Билайн расширил зону роуминга до 218 направлений - РИА Новости, 09.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:00 09.10.2025
https://ria.ru/20251009/rouming-2047089975.html
Билайн расширил зону роуминга до 218 направлений
Билайн расширил зону роуминга до 218 направлений - РИА Новости, 09.10.2025
Билайн расширил зону роуминга до 218 направлений
Билайн продолжает увеличивать зону международного роуминга для своих клиентов, в список доступных направлений вошли Сан-Томе и Принсипи, Соломоновы острова и... РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T12:00:00+03:00
2025-10-09T12:00:00+03:00
билайн
вымпелком
интернет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983492184_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_033c0255acedcd38762134f99a3320d0.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983492184_293:119:2865:2048_1920x0_80_0_0_c04c0f7f650cc8491761b41c76f1ca78.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
билайн, вымпелком, интернет
Билайн, ВымпелКом, Интернет

Билайн расширил зону роуминга до 218 направлений

© iStock.com / EyeEm Mobile GmbHДевушка отдыхает на Мальдивах
Девушка отдыхает на Мальдивах - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© iStock.com / EyeEm Mobile GmbH
Девушка отдыхает на Мальдивах. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Билайн продолжает увеличивать зону международного роуминга для своих клиентов, в список доступных направлений вошли Сан-Томе и Принсипи, Соломоновы острова и Американское Самоа, сообщает пресс-служба компании.
Теперь география роуминга оператора охватывает 218 стран и территорий, включая связь на круизных лайнерах.
Во всех этих направлениях клиенты Билайна могут пользоваться голосовой связью, а в большинстве из них — также и мобильным интернетом. Для повышения качества связи оператор активно внедряет технологию VoLTE-роуминга, которая обеспечивает кристально чистый звук, мгновенное соединение и устойчивую связь даже при одновременном использовании интернета. Эта услуга уже доступна в странах, таких как Китай (включая Тайвань), Казахстан, Сингапур, Германия и Австралия.
Управлять тарифами для поездок за рубеж клиенты могут с помощью удобного "конструктора роуминга" в мобильном приложении Билайна (+18). Он позволяет самостоятельно выбирать пакеты интернета, подключать опции (например, безлимитные мессенджеры и карты) и устанавливать срок их действия.
Оператор постоянно улучшает условия для путешественников. Так, услуги международного роуминга в Зимбабве, на Северных Марианских островах и Кирибати для клиентов Билайна стали дешевле, а всего льготные тарифы действуют в 196 из 218 направлений.
"Мы стремимся к тому, чтобы наши клиенты оставались на связи в любой точке мира, даже в самых экзотических уголках планеты. Поэтому мы продолжаем расширять географию покрытия — с начала года в нее также вошли Французская Полинезия, Федеративные Штаты Микронезии, Палау и Кирибати. Наряду с этим мы внедряем современные технологии, такие как VoLTE, для повышения скорости и качества мобильной связи за рубежом. Наша задача — обеспечить не только стабильное соединение, но и максимальное удобство пользования услугами", — сообщил вице-президент по операторскому бизнесу Билайна Сергей Быков, его слова приводит пресс-служба.
Реклама, ПАО "ВымпелКом", erid: F7NfYUJCUneTSy5sVY6v
 
БилайнВымпелКомИнтернет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала