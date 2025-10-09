Рейтинг@Mail.ru
ПСБ и "Ростелеком" будут совместно развивать проекты в области ретейл-медиа - РИА Новости, 09.10.2025
10:38 09.10.2025
ПСБ и "Ростелеком" будут совместно развивать проекты в области ретейл-медиа
ПСБ и "Ростелеком" будут совместно развивать проекты в области ретейл-медиа - РИА Новости, 09.10.2025
ПСБ и "Ростелеком" будут совместно развивать проекты в области ретейл-медиа
ПСБ и "Ростелеком" заключили в рамках форума Finopolis соглашение о сотрудничестве в целях реализации проектов в области ретейл-медиа, сообщает банк. РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T10:38:00+03:00
2025-10-09T10:38:00+03:00
технологии
валерий ермаков
ростелеком
технологии, валерий ермаков, ростелеком
Технологии, Валерий Ермаков, Ростелеком
ПСБ и "Ростелеком" будут совместно развивать проекты в области ретейл-медиа

ПСБ и "Ростелеком" заключили соглашение о реализации проектов ретейл-медиа

© Фото предоставлено пресс-службой ПСБПСБ и "Ростелеком" будут совместно развивать проекты в области ретейл-медиа
ПСБ и Ростелеком будут совместно развивать проекты в области ретейл-медиа - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© Фото предоставлено пресс-службой ПСБ
ПСБ и "Ростелеком" будут совместно развивать проекты в области ретейл-медиа
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. ПСБ и "Ростелеком" заключили в рамках форума Finopolis соглашение о сотрудничестве в целях реализации проектов в области ретейл-медиа, сообщает банк.
Согласно документу, стороны планируют внедрять и эксплуатировать в пилотном режиме инновационные ИТ-решения, которые призваны повысить эффективность онлайн-инфраструктуры банка для цифровой коммуникации с клиентом, а также внедрят новые способы ее монетизации. В рамках совместной работы ПСБ предоставит свои цифровые медиа-поверхности, а "Ростелеком" интегрирует на них программно-аппаратный комплекс "Умные Экраны".
ПСБ и "Ростелеком" также договорились обмениваться опытом и участвовать в исследованиях в области создания интерактивных цифровых помощников на основе генеративного ИИ, тестировать интерактивный контент, системы автоматизированного планирования, аналитики и управления контентом.
."Российский рынок ретейл-медиа только формируется, его технологии сейчас внедряются в разных секторах экономики, и в первую очередь этот инструмент интересен организациям, где развита онлайн-инфраструктура. Основными драйверами развития этих технологий являются интенсивный рост электронной коммерции и изменение потребительских привычек клиентов. Ретейл-медиа позволяют повышать эффективность взаимодействия с аудиторией на всех этапах клиентского пути, в том числе за пределами собственных экосистем. Совместные проекты с "Ростелекомом" позволят ПСБ протестировать инновационные ИТ-решения, преобразовать рекламные возможности цифровых каналов коммуникации, решая важные задачи по монетизации собственной онлайн-инфраструктуры, а также качественному изменению онлайн-обслуживания клиентов розничного бизнеса банка", – приводятся в сообщении слова заместителя председателя ПСБ Ольги Мямлиной.
Как отметил, в свою очередь, заместитель президента — председателя правления "Ростелекома" Валерий Ермаков, объединение возможностей компании и ПСБ позволит тестировать новые идеи и запускать уникальные проекты в цифровой рекламе, способствуя развитию российского рынка Adtech.
"Наше сотрудничество позволит создать инфраструктуру для эффективного продвижения услуг и продуктов как в банковской сфере, так и в других областях и повысит уровень проникновения цифровых технологий в клиентском сервисе", – цитируется на сайте "Ростелекома" комментарий Ермакова.
 
ТехнологиеВалерий ЕрмаковРостелеком
 
 
Версия 2023.1 Beta
