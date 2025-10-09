ПСБ и "Ростелеком" будут совместно развивать проекты в области ретейл-медиа

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. ПСБ и "Ростелеком" заключили в рамках форума Finopolis соглашение о сотрудничестве в целях реализации проектов в области ретейл-медиа, сообщает банк.

Согласно документу, стороны планируют внедрять и эксплуатировать в пилотном режиме инновационные ИТ-решения, которые призваны повысить эффективность онлайн-инфраструктуры банка для цифровой коммуникации с клиентом, а также внедрят новые способы ее монетизации. В рамках совместной работы ПСБ предоставит свои цифровые медиа-поверхности, а "Ростелеком" интегрирует на них программно-аппаратный комплекс "Умные Экраны".

ПСБ и "Ростелеком" также договорились обмениваться опытом и участвовать в исследованиях в области создания интерактивных цифровых помощников на основе генеративного ИИ, тестировать интерактивный контент, системы автоматизированного планирования, аналитики и управления контентом.

."Российский рынок ретейл-медиа только формируется, его технологии сейчас внедряются в разных секторах экономики, и в первую очередь этот инструмент интересен организациям, где развита онлайн-инфраструктура. Основными драйверами развития этих технологий являются интенсивный рост электронной коммерции и изменение потребительских привычек клиентов. Ретейл-медиа позволяют повышать эффективность взаимодействия с аудиторией на всех этапах клиентского пути, в том числе за пределами собственных экосистем. Совместные проекты с "Ростелекомом" позволят ПСБ протестировать инновационные ИТ-решения, преобразовать рекламные возможности цифровых каналов коммуникации, решая важные задачи по монетизации собственной онлайн-инфраструктуры, а также качественному изменению онлайн-обслуживания клиентов розничного бизнеса банка", – приводятся в сообщении слова заместителя председателя ПСБ Ольги Мямлиной.

Как отметил, в свою очередь, заместитель президента — председателя правления "Ростелекома" Валерий Ермаков, объединение возможностей компании и ПСБ позволит тестировать новые идеи и запускать уникальные проекты в цифровой рекламе, способствуя развитию российского рынка Adtech.