22:01 09.10.2025
Платформу по борьбе с кибермошенничеством введут до 1 марта 2026
Платформу по борьбе с кибермошенниками для взаимодействия госорганов, банков и операторов связи в России планируется ввести на "ГосТехе" до 1 марта 2026 года
технологии
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
генеральная прокуратура рф
следственный комитет россии (ск рф)
Стало известно, когда в России введут платформу по борьбе с кибермошенничеством

© Fotolia / Sergej Khackimullin
Работа за компьютером
© Fotolia / Sergej Khackimullin
Работа за компьютером. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Платформу по борьбе с кибермошенниками для взаимодействия госорганов, банков и операторов связи в России планируется ввести на "ГосТехе" до 1 марта 2026 года, сообщили журналистам в пресс-службе Минцифры.
"В рамках принятого в апреле закона о противодействии кибермошенничеству предполагается создание антифрод-платформы для взаимодействия госорганов, банков, операторов связи, организаторов сервиса обмена мгновенными сообщениями и провайдеров хостинга. Это позволит обеспечить эффективное взаимодействие всех участников в целях предотвращения и пресечения телефонного и онлайн-мошенничества. До 1 марта 2026 года будут обеспечены создание и ввод системы в эксплуатацию на платформе "ГосТех", - сообщили в министерстве.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Кибермошенники рассылают письма с вирусами от имени приставов
26 сентября, 19:55
Соответствующий проект постановления опубликован на портале публикования проектов нормативно-правовых актов.
Минцифры выступает оператором информационной системы, то есть отвечает за ее создание, развитие и эксплуатацию, подключение пользователей и техническую поддержку. Антифрод-система будет взаимодействовать с ЕСИА, автоматизированной системой обработки инцидентов (АСОИ ФинЦЕРТ), системами Роскомнадзора, реестром запрещенных сайтов и доменов и другими.
Участниками информационной системы станут госорганы, Банк России и кредитные организации, Генпрокуратура, СК РФ, МВД России, операторы связи, владельцы соцсетей и сервисов размещения объявлений, провайдеры хостинга и другие.
Основными функциями антифрод-платформы станет сбор и обмен данными о кибермошеннических действиях, автоматический обмен сигналами о подозрительных событиях между участниками системы.
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Мошенники выманили у пенсионерки из Красноярска более миллиона рублей
8 октября, 14:00
Также с ее помощью будет осуществляться хранение информации о нарушителях и используемых ими абонентских номерах, выявление и учет фишинговых сайтов и ресурсов, ограничение доступа к опасным или мошенническим интернет-ресурсам, сбор статистики и аналитики по киберпреступлениям.
"Доступ к сведениям предоставляется пользователям только в пределах их деятельности через единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА)… Такая информационная система станет важным шагом в борьбе с кибермошенниками. Она позволит усилить безопасность граждан в интернете и защитить их от противоправных действий", - добавили в Минцифры.
С 1 июня этого года в России вступил в силу закон о защите граждан от мошенников. Он включает порядка 30 мер, которые вводятся поэтапно. Так, на сегодняшний день введен запрет на использование мессенджеров сотрудниками госорганов, банков и операторов связи при общении с клиентами. Также с 1 августа у россиян появилась возможность отказаться от смс-рассылок, а с 1 сентября они могут отказаться от спам-звонков. С сентября россияне также могут устанавливать через "Госуслуги" самозапрет на оформление сим-карт.
Рубли - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Раскрыта новая схема мошенничества с выигрышами в лотереях
8 октября, 02:18
 
