Платформу по борьбе с кибермошенничеством введут до 1 марта 2026

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Платформу по борьбе с кибермошенниками для взаимодействия госорганов, банков и операторов связи в России планируется ввести на "ГосТехе" до 1 марта 2026 года, сообщили журналистам в пресс-службе Минцифры.

"В рамках принятого в апреле закона о противодействии кибермошенничеству предполагается создание антифрод-платформы для взаимодействия госорганов, банков, операторов связи, организаторов сервиса обмена мгновенными сообщениями и провайдеров хостинга. Это позволит обеспечить эффективное взаимодействие всех участников в целях предотвращения и пресечения телефонного и онлайн-мошенничества. До 1 марта 2026 года будут обеспечены создание и ввод системы в эксплуатацию на платформе "ГосТех", - сообщили в министерстве.

Соответствующий проект постановления опубликован на портале публикования проектов нормативно-правовых актов.

Минцифры выступает оператором информационной системы, то есть отвечает за ее создание, развитие и эксплуатацию, подключение пользователей и техническую поддержку. Антифрод-система будет взаимодействовать с ЕСИА, автоматизированной системой обработки инцидентов (АСОИ ФинЦЕРТ), системами Роскомнадзора , реестром запрещенных сайтов и доменов и другими.

СК Участниками информационной системы станут госорганы, Банк России и кредитные организации, Генпрокуратура РФ , МВД России, операторы связи, владельцы соцсетей и сервисов размещения объявлений, провайдеры хостинга и другие.

Основными функциями антифрод-платформы станет сбор и обмен данными о кибермошеннических действиях, автоматический обмен сигналами о подозрительных событиях между участниками системы.

Также с ее помощью будет осуществляться хранение информации о нарушителях и используемых ими абонентских номерах, выявление и учет фишинговых сайтов и ресурсов, ограничение доступа к опасным или мошенническим интернет-ресурсам, сбор статистики и аналитики по киберпреступлениям.

"Доступ к сведениям предоставляется пользователям только в пределах их деятельности через единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА)… Такая информационная система станет важным шагом в борьбе с кибермошенниками. Она позволит усилить безопасность граждан в интернете и защитить их от противоправных действий", - добавили в Минцифры.