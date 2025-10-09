Рейтинг@Mail.ru
В России разработали модель мониторинга цен на бензин - РИА Новости, 09.10.2025
22:12 09.10.2025
В России разработали модель мониторинга цен на бензин
Российские власти разработали модель мониторинга цен на бензин на основе потребительской активности, что позволяет быстро реагировать на ситуацию, сообщило... РИА Новости, 09.10.2025
экономика, александр новак
Экономика, Александр Новак
© РИА Новости / Алексей Куденко
Работа автозаправки
Работа автозаправки
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Работа автозаправки . Архивное фото
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Российские власти разработали модель мониторинга цен на бензин на основе потребительской активности, что позволяет быстро реагировать на ситуацию, сообщило правительство.
Отмечается, что вице-премьер Александр Новак провел серию совещаний по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов.
"В рамках исполнения поручения вице-премьера была разработана модель мониторинга цен на бензин, основанная на потребительской активности. Мониторинг позволяет отслеживать динамику цен в разных регионах и объем потребления, что дает возможность оперативно реагировать на ситуацию", – говорится в сообщении.
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Правительство работает над мерами оздоровления рынка топлива, заявил Новак
Вчера, 21:53
 
ЭкономикаАлександр Новак
 
 
