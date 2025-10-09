https://ria.ru/20251009/rossija-2047372297.html
Россия и Ирак передадут информацию о переносе даты саммита в Москве
Россия и Ирак передадут информацию о переносе даты саммита в Москве
Российская и иракская стороны передадут по дипломатическим каналам информацию о переносе даты Российско-Арабского саммита в столицы арабских государств,... РИА Новости, 09.10.2025
Россия и Ирак передадут информацию о переносе даты саммита в Москве
РФ и Ирак передадут информацию о переносе даты Российско-Арабского саммита