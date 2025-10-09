Россия и Ирак передадут информацию о переносе даты саммита в Москве

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Российская и иракская стороны передадут по дипломатическим каналам информацию о переносе даты Российско-Арабского саммита в столицы арабских государств, сообщила пресс-служба Кремля по итогам разговора президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Ирака Мухаммедом Судани.

"Российская и иракская стороны передадут по дипломатическим каналам информацию об этом в столицы всех арабских государств", - говорится в сообщении.