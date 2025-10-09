Рейтинг@Mail.ru
Россия надеется на устойчивое перемирие на Ближнем Востоке, заявили в МИД - РИА Новости, 09.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:58 09.10.2025
https://ria.ru/20251009/rossija-2047363452.html
Россия надеется на устойчивое перемирие на Ближнем Востоке, заявили в МИД
Россия надеется на устойчивое перемирие на Ближнем Востоке, заявили в МИД - РИА Новости, 09.10.2025
Россия надеется на устойчивое перемирие на Ближнем Востоке, заявили в МИД
Россия надеется, что в этот раз перемирие на Ближнем Востоке будет устойчивым, поспособствует долгосрочной стабилизации в Газе, заявила официальный... РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T18:58:00+03:00
2025-10-09T18:58:00+03:00
в мире
россия
ближний восток
израиль
мария захарова
хамас
обострение палестино-израильского конфликта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019276469_117:0:3523:1916_1920x0_80_0_0_263c5fdcc68bd6dc76fb0568e2fbddf5.jpg
https://ria.ru/20251009/mid-2047362553.html
россия
ближний восток
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019276469_368:0:3099:2048_1920x0_80_0_0_85ba742905dd06cef7b62e70b97d4e96.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, ближний восток, израиль, мария захарова, хамас, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Россия, Ближний Восток, Израиль, Мария Захарова, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта
Россия надеется на устойчивое перемирие на Ближнем Востоке, заявили в МИД

Захарова: Россия надеется, что перемирие на Ближнем Востоке будет устойчивым

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Россия надеется, что в этот раз перемирие на Ближнем Востоке будет устойчивым, поспособствует долгосрочной стабилизации в Газе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Надеемся, что на этот раз перемирие примет устойчивый характер. Это будет способствовать долгосрочной стабилизации в секторе Газа, создаст условия для возвращения всех внутренне перемещенных лиц, позволит приступить к масштабным работам по восстановлению практически полностью разрушенной в ходе боевых действий инфраструктуры", - приводятся слова Захаровой на сайте МИД РФ в комментарии о непрямых переговорах Израиля и палестинского движения ХАМАС.
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Россия приветствует договоренности Израиля и ХАМАС, заявили в МИД
Вчера, 18:49
 
В миреРоссияБлижний ВостокИзраильМария ЗахароваХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала